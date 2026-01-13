俳優の鈴木福さんが1月12日までにインスタグラムを更新。韓国アイドル風メイクでダンスを披露し、普段とのギャップがネット上で話題となっている。



【写真】鈴木福さん、韓国アイドル風メイクで激変（実際の写真）

三井アウトレットパークの新WEB CM「SUPER OUTLET SALE 鈴木福イメチェン編」撮影時のオフショット。鈴木さんは普段の雰囲気とは一変し、韓国アイドル風のビジュアル。カラーコンタクトやリップを駆使したメイクに、白と黒のツートンカラーのコーデで、男性アイドルグループM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」に合わせて踊ってみせた。



激変した姿にネットは騒然とし、「ふく！？？？？？」「かっこいいです 韓国アイドルみたい！！」「福さまになられたのですね」「福くん、いや、福さんメロい、、、」「ふ、ふ、福さん？笑」「うーんそのままの福くんがいいかな」「えー 脳がついていけない」「俺の知ってる福くんじゃない」「これも福くん、いや福さんだから！」などのコメントがあった。



また、鈴木さんは「滅のリール動画に、福くんのままがいいというコメントをもらったので福くんver.」と投稿。カジュアルな私服姿も公開した。SNSでは「こちらは完全に福くんですね」「絶対こっちの福くん！」「やっぱり福くんが落ち着きますね」「いろんな顔を楽しませてくれてありがとう」などの声が上がっていた。