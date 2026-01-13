プロ2年目の飛躍へ 中村心が紫基調の振り袖姿で20歳のつどいに出席「笑顔いっぱいで頑張ります！」
今年プロ2年目を迎える中村心が、11日、地元・山口県の山口市民会館で行われた『山口市二十歳のつどい』に出席した。
【写真】女子プロの振り袖姿、集めました
紫を基調にした振り袖姿で出席。自身のインスタグラムには「たくさんの方のサポートがあって毎日を過ごせていることを忘れず今年一年も全力で頑張りたいと思います」と今季への意気込みを示した。「笑顔いっぱいで頑張ります！」。これがハタチの誓いとなる。ECC学園高3年生だった2023年に「日本ジュニア選手権 女子15歳〜17歳の部」を制した中村は、24年に2度目の挑戦でプロテストに合格。ルーキーイヤーとなった昨年は、レギュラーツアー29試合に出場した。4月の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」は、最後プレーオフで敗れ2位に終わったものの、初優勝にも大きく近づいた。メルセデス・ランキングは79位に終わり、年末の最終QTも81位と今年も開幕は下部のステップ・アップ・ツアーからのスタートが見込まれる。そこから2年目の飛躍を目指していく。
