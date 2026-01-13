歌手で俳優の中島健人（３１）がＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「ＳとＸ」（年内配信予定）にセックスセラピスト役で主演することが１２日、分かった。

原作は多田基生氏の漫画「ＳとＸ〜セラピスト霜鳥壱人の告白〜」で、中島演じる主人公・霜鳥壱人（しもとり・いちと）はセックスレス、ＥＤ、不倫、性的トラウマ、更年期障害などの悩みに誠実に向き合うが、自身も人知れず悩みを抱えていて−という物語だ。

中島は「『アイドル』である自分が、『セックス』をテーマにした作品に取り組む意義について、深く考えました」と述懐。「霜鳥が、性に悩む患者の心情に細部まで目を向け優しく相手の気持ちをくみ取る姿は、僕が音楽を創造するプロセスとも、とてもよく似ていると感じました。今の自分ならできると思いオファーをお受けしました」と意気込みを明かした。

多田氏は中島に「複雑なキャラクターをどう表現してくださるのか、いち視聴者としてすごく楽しみにしています！」と期待。草野翔吾監督は中島に「明晰（めいせき）な思考と鋭い感性で、時にセクシーに、時にコミカルに、そして何より魅力的に演じています」と太鼓判を押している。