『相棒 season24』第12話「特調係 陣川公平」 あの陣川が美人女性警察官と新コンビを結成
シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）の第12話が、14日に放送される。陣川公平（原田龍二）がなぜか美人女性警察官と新コンビを結成し、未解決事件で大手柄を立てる。
【場面写真】陣川と新コンビを組んだ美人女性警察官
第12話では、陣川が5年間も未解決だった連続窃盗事件の犯人を突き止め、表彰される“珍事”が発生。しかし、経済事件を担当する二課の刑事である陣川が、なぜ窃盗事件の捜査を？
実は陣川は、速水了子（山下リオ）という女性警察官と特別調査係、略して“特調係”と銘打った非公認の部署を立ち上げ、半年前から活動していたらしい。了子は普段、用度係として物品の購入や倉庫の管理などをしているが、刑事へのあこがれから、陣川を巻き込んで未解決事件の捜査を開始。表彰された事件も、推理力と観察眼に長けた了子の活躍あってのことだった。
そんな中、陣川は、杉下と亀山に相談を持ち掛ける。逮捕された窃盗犯が、3億円のヴァイオリンが盗まれた事件だけ犯行を否認。その一件だけ未解決のままになっているので、特命係にも協力してほしいというのだ。右京と薫はさっそく捜査に乗り出すが、その矢先、事件への関与が疑われる人物が、転落死体で発見される。
