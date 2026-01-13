北川景子、ハライチ澤部から「同級生なんですよ」同年齢だと話を振られ…
女優の北川景子（39歳）が、1月12日に放送された料理番組「平野レミの早わざレシピ！ 10周年感謝祭SP！」（NHK）に出演。ハライチ・澤部佑（39歳）から「同級生なんですよ」と同年齢だと話を振られたが、一瞬驚いただけで終わった。
放送開始から10年を迎えた同番組、今回はSP版として、「伝説のレシピ」ベスト10を生放送内で調理していく内容で、北川景子、三谷幸喜がゲスト出演。
その中で年齢の話になり、平野と一緒に調理をしていた北川が「今年40歳です」と話すと、平野は「今年40歳！まあきれいなママねぇ」と感心、番組レギュラーのハライチ・澤部佑が「同級生なんですよ、僕。僕、同級生ですよね」と話に割り込み、三谷も「えっ！？」と驚きの声を上げる。
北川も「あっ、同級生ですか！？ そうなんだ！」と一瞬驚いたが、澤部と三谷は「興味ないみたい（笑）」と笑う。
すると、平野は「『なんてきれいなんだろう』って思っちゃうでしょ？ 毎日」と“澤部と同級生”の話を広げることなく、すっ飛ばして次の話題へ進み、北川は「メイクを…メイクさんにほどこしていただいたら、すごい思います。朝はすごいですよ。朝はちょっとね…ヤバイ」と話し、平野は「ウソだよ、ウソだよ。だって（顔の）輪郭このままだもん。キレイなね。ほんとキレイよね」とベタ褒めが続いた。
そんな平野のペースで進むトークに、中山は「澤部の同級生の話はなし」、澤部も「消し去りました」、三谷も「覚えてないと思います」と諦めムードとなった。
なお、その後の試食タイムで、北川から「同い年ですか！？」と再び話題に。北川は澤部に「落ち着いてらっしゃいますね。上…かな…と思ってた」と語った。
