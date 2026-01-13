佐賀県庁に25年間、保管されていたタイムカプセルが開封されました。タイムカプセルの中から取り出されたものは、2391人の未来へのメッセージです。

■森野里奈記者

「台に置かれた大きな有田焼のつぼの中に、25年前に書かれたメッセージが入っています。」

去年12月26日、佐賀県庁でタイムカプセルの開封式が開かれました。



■アナウンス

「オープン！」





有田焼のつぼの中から取り出されたのは、小学生や佐賀県内に住む人など2391人が書いた未来へのメッセージです。書かれたのは、今から25年前の2000年です。この年はシドニーオリンピックが開催され、マラソン女子で高橋尚子選手が金メダルを獲得しました。初の韓国と北朝鮮の首脳会談が開かれるなど、歴史に残る年でした。タイムカプセル事業は当時、新世紀の幕開けを記念して行われました。それから25年たち、当時の小学生から高校生は今、31歳から43歳になっています。

メッセージを受け取った江頭明佳（めいか）さん（34）は現在、佐賀県職員として働いています。小学3年生だった当時に書いたのは、紫の花の絵でした。



■佐賀県 統計分析課・江頭明佳さん（34）

「お花が好きと書いているので、小学3年生の時はこういう景色が好きだったのだと思います。」



開封式のあと、明佳さんの双子の姉、宏佳さんもメッセージを受け取りにやって来ました。



■江頭宏佳さん

「今は小学校で先生をしているので、子どもたちにも絵を描いてあげて喜んでもらっていることがある。それを続けていきたいと思います。」

■明佳さん

「姉と競うようにして絵を描いていた頃を思い出しました。仲良く相談し合えるような仲のいい関係を続けていけたらと思っています。」

当時、中学3年生だった石田晃久さん（40）。今は消防士として働いています。タイムカプセルのメッセージには、あの人気キャラクターを描いていました。



■唐津市消防本部・石田晃久さん（40）

「タイムカプセルのおかげでやりとりが始まって、集まろうかという話になったので、うれしく思っています。」



佐賀県ではことし3月まで、今回開封されたタイムカプセルに入れたメッセージの受け取りを、ネットの申請フォームから受け付けています。県のホームページにリンクがあります。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月26日午後5時すぎ放送