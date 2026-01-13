1月18日よりTBS系で放送がスタートする鈴木亮平主演の日曜劇場『リブート』の第1話、第2話ゲストとして、あかせあかりと上谷沙弥の出演が発表された。

本作は、愛する人の死を巡って嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ないスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）姿を描く。

第1話にゲスト出演するあかせは、コスプレイヤー、歌手、俳優など多方面で活躍し、SNS総フォロワー数250万人超えを誇るマルチタレント。本作では、マチ（上野鈴華）の仲間であり、NPO法人「しぇるたー」の一員・リッカを演じる。行き場のない若者たちが身を寄せる「しぇるたー」で、彼らと家族のように日々を共にしている役どころだ。あかせのTBS連続ドラマ出演は、2023年7月期の『トリリオンゲーム』以来となる。

第2話には、スターダム所属の女子プロレスラー・上谷がゲスト出演する。“令和の極悪女王”の異名を持ち、昨年7月から9月には『ラヴィット！』（TBS系）の金曜レギュラーとしても話題を集めた上谷。地上波ドラマ初出演となる本作では、物語の要所に登場する悪徳弁護士・海江田（酒向芳）と近い関係にある謎の女性を演じる。

コメント●あかせあかり（リッカ役）初めて台本を読んだ時に、まるで小説を読んでいるような毎話続きが気になるワクワク感がありました。その物語がドラマという映像作品になった時に、どのようになっているのかとても楽しみです。また、私が演じた「リッカ」は自分の中で出せる最大限の現代っ子感や、ずる賢さ、信頼している人への懐っこさを魅せるように演じました。少しでもリッカのキャラクターの良さが伝わると嬉しいです。

●上谷沙弥（謎の女性役）女子プロレス団体スターダムH.A.T.E.の上谷沙弥だ！ 日曜劇場『リブート』に沙弥様が降臨するぞ！ドラマ初出演ということで、慣れない現場の空間に緊張しながらも新しい挑戦に心躍ったぜ！ プロレスのリングでは見られない顔が観られること間違いなし。多く語られない謎の女性ということで、表情や仕草に注目してくれよな！ 『リブート』をご覧のしもべたちに、史上最大の悪夢を魅せてやるよ！

（文＝リアルサウンド編集部）