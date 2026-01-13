2月5日よりTOKYO MXで放送される、ONE N’ ONLYの高尾颯斗と渡邉美穂のW主演ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』の追加キャストとして、濱岸ひより、米倉れいあ、速瀬愛、別府由来の出演が発表された。

本作は、「コミックシーモア」発、累計220万DLを突破しているあんどうまみの人気の同名コミックを連続ドラマ化するラブコメディ。

週に1度、アナウンススクールの講師として働くことになった森芽衣子。慣れない授業をなんとか頑張れるのは、まじめな生徒“ゆかりくん”こと葉山縁がいるから。癒やしで心のオアシス、かわいい生徒なゆかりくんだが、学校外では意外な一面を持っていて……。

本作がドラマ初主演となるONE N’ ONLYの高尾が“ゆかりくん”こと葉山縁を演じ、TOKYO MXドラマ初主演となる渡邉が、ゆかりが通うアナウンススクールの講師・芽衣子を演じる。

濱岸が演じるのは、芽衣子の親友でアナウンサーの真木菫（通称：マキ）。芽衣子を演じる渡邉とは日向坂46時代の同期であり、そしてプライベートでの親友でもあるという本作の役柄にも重なるような関係性となる。

米倉は、芽衣子がアナウンス講師を務める専門学校の生徒・芝くる実を演じる。くる実はノリの良い愛されキャラで、ゆかりや芽衣子たちを巻き込む行動力を見せる。さらに、くる実と同じ専門学校の音楽科に通う石蕗華琳を演じるのはアーティストとしても活動している速瀬。華琳はある“秘密”を抱える重要なキャラクターで、一見クールだが繊細な心の揺れも垣間見せる。

そして、くる実の兄であり、ゆかりとバディを組む後輩刑事・芝草一郎を別府が演じる。冷静なゆかりとは違い、明るくチャラめな性格の芝。ゆかり＆芝のイケメン刑事コンビからにも注目だ。

なお、1月29日には、本作の放送直前特番『ドラマ「ゆかりくんはギャップがずるい」放送直前ずるキュン♡スペシャル！』の放送が決定。メインキャストの高尾、渡邉、濱岸をスタジオに迎え、MC・きしたかのとともにドラマの魅力が語られるほか、ここでしか見られない撮影秘️裏話、撮れたてメイキング映像、さらには高尾ときしたかの・高野がなぜか胸キュンシチュエーション対決、渡邉＆濱岸の仲良しエピソードも繰り広げられる。

コメント濱岸ひより（真木菫役）真木菫役をさせていただきます、濱岸ひよりです！クールな一面と人間味のあるギャップが印象的な役になっています！また、卒業後初めて渡邉美穂と共演できたのもとても心強かったです。演技経験はまだ多くありませんが、たくさんアドバイスをもらって楽しみながら役に向き合えました！ その雰囲気が作品にも表れていると思います！

米倉れいあ（芝くる実役）場がぱっと明るくなる、かわいさ全開のくる実ちゃんを演じることができ、とても楽しい撮影でした！テンポの良い掛け合いが魅力で、それぞれのキャラクターの個性がしっかりと立っています。何気ないやり取りの中に思わず笑ってしまう瞬間や、きゅんとする場面もたくさん詰まっていますので、ぜひ楽しんでご覧いただけたら嬉しいです！

速瀬愛（石蕗華琳役）石蕗華琳役の速瀬愛です。華琳は一見、棘があるように見えますが音楽と真摯に向き合い、努力が報われない悔しさや不器用な優しさを抱えた女の子です。私は、アーティスト活動もしているので彼女の気持ちに深く共感しました。強く見せることでしか、自分を守れなかった彼女の繊細な心を丁寧に届けられたらと思います。登場人物のそれぞれのギャップ、共感とトキメキの交錯を是非お楽しみください！

別府由来（芝草一郎役）ギャップってずるいですよね～。仕事は完璧なのにプライベート抜けてるとか、普段は雑な行動が目立つのに食事のマナーがしっかりしてる、とか。僕の周りにもいます。そしてみんなモテてます。ギャップがある人間、ずるいぞ！！ （狙わずに→ここ重要。）そんな、ゆかりくんが持つ魅力に心躍らされる作品になっていると思います。あ、芝は明るく楽しくノリが軽いゆかりさんの後輩やってます！よろしくっす！！（文＝リアルサウンド編集部）