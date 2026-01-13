ネガティブな感情をギフトと呼ぶワケ

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で幸せを呼び込む言葉』（ダイヤモンド社）など、累計33万部を突破した人気シリーズの原点、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）です。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

ネガティブな気持ちは「ギフト」です

今日のテーマは、「ネガティブな気持ちは、実はギフトです」というお話です。

先日、私があるポスト（旧ツイート）をしました。「ネガティブな気持ちや嫉妬といった感情を抱けること自体が、実はありがたいことなんですよ」といった内容です。

すると、「私にはまだ、そこまで思い切れません」「ちょっと分からないです」といったコメントをいただきました。そこで今日は、その真意について、私の経験を交えながら詳しくお話ししようと思います。

うつ病を経験したきっかけ

実は私、過去にうつ病を経験したことがあります。それは、自分のクリニックを開業して1年ほど経った頃のことでした。

開業のオープンの日、実は、一緒にやろうと話していた7年半付き合ったパートナーが亡くなるという出来事がありました。当然、葬儀などでバタバタしましたが、悲しむ暇もないほどの忙しさでした。

当時は2つのクリニックを運営していたこともあり、とにかく無我夢中で、やるべきことに追われる日々でした。やることがたくさんあると、つらい出来事をじっくりと噛み締める時間がありません。いわば、ノーブレーキで走り続けていたわけです。

心と体に現れた異変

開業から1年ほど経ち、ようやくクリニックの体制が整い、少し落ち着いた頃でした。おそらく、その反動が来たのだと思います。

最初は「ちょっと変だな」という感覚でした。私の趣味は、ジムで筋トレをしたり、ダンスのレッスンを受けたりすることなのですが、それをやっていても「突然、楽しくないな」と感じたり、急に体が動なくなってしまったりしたのです。

寝てもすぐに目が覚めてしまうなど、睡眠にも異変が出始め、「おかしいな」と思っているうちに、だんだんと色々なことが変になってきました。

今日ここですべてを言い切れないほど、本当にいろいろな「変な感じ」だったのです。それまで考えもしなかったようなことを次々と考えたり、頭の中がバグってしまったような状態になったり。「これはまずい」と思いました。

診察や、本を執筆するときも、まったく言葉が思い浮かばなくなってしまったのです。

経営者だからこそ休めない苦しさ

「これは病気だな。うつ病になってしまったかもしれない」と感じ、診察を受けたところ、まさにその通りでした。薬物治療を始め、本当ならば「しっかり休む」ことが何より必要な状態でした。

しかし、私は2つのクリニックを経営する立場です。会社に雇われている立場であれば、診断書を提出して休むことができますが、経営者はそうはいきません。仕事を完全にオフにすることができないのです。

これが、本当にしんどい状況でした。休みを増やすためには、代わりのドクターを雇わなければなりません。しかし、ドクターを雇用し、クリニックを回してもらうというのは、それ自体が非常に大きな「仕事」であり、ストレスフルなことなのです。

