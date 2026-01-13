ラ・リーガ 25/26の第19節 セビリアとセルタの試合が、1月13日05:00にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。

セビリアはジェラール・フェルナンデス（FW）、アイザック・ロメロ（FW）、ジブリル・ソウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはボルハ・イグレシアス（FW）、イアゴ・アスパス（FW）、ブライアン・サラゴサ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

58分、セルタは同時に2人を交代。ボルハ・イグレシアス（FW）、イアゴ・アスパス（FW）に代わりパブロ・ドゥラン（FW）、ビリオット・スウェドベリ（MF）がピッチに入る。

59分、セビリアは同時に2人を交代。ジェラール・フェルナンデス（FW）、アイザック・ロメロ（FW）に代わりルベン・バルガス（MF）、アレクシス・サンチェス（FW）がピッチに入る。

67分、セビリアが選手交代を行う。ルベン・バルガス（MF）からアドナン・ヤヌザイ（MF）に交代した。

67分、セルタは同時に2人を交代。ジョーンズ・エルアブデラウイ（MF）、ブライアン・サラゴサ（MF）に代わりハビ・ルエダ（DF）、ウーゴ・アルバレス（MF）がピッチに入る。

83分、セビリアは同時に2人を交代。キケ・サラス（DF）、フアンル・サンチェス（DF）に代わりタンギ・クアシ（DF）、ミゲル・シエラ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の88分、ついに均衡が崩れる。セルタのマルコス・アロンソ（DF）がPKが生まれセルタが先制する。

その後もセルタの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、セルタが0-1で勝利した。

なお、セビリアは75分にフアンル・サンチェス（DF）、86分にバティスタ・メンディ（MF）、89分にアルベルト・フローレス（GK）に、またセルタは34分にイライクス・モリバ（MF）、89分にオスカル・ミンゲサ（DF）、90+4分にハビ・ルエダ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-13 07:00:12 更新