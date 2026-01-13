ユヴェントスが大量5ゴール＆無失点！　クレモネーゼに大勝してセリエA4位に浮上

　セリエA第20節が12日に行われ、ユヴェントスとクレモネーゼが対戦した。

　ユヴェントスは現在、リーグ戦19試合を消化して10勝6分け3敗という戦績で5位につけている。先に今節の試合を消化したローマ、ナポリとの勝ち点差は「3」であり、勝てば4位へ浮上できる一戦に臨んだ。対するクレモネーゼは、19試合を消化して5勝7分け7敗の13位。リーグ戦ではここ5試合、勝利から遠ざかっていた。

　試合は12分にスコアが動く。ユヴェントスが敵陣ボックスの左横でFKを獲得し、キッカーが蹴ったボールがクリアされたところをファビオ・ミレッティがダイレクトでシュート。これがグレイソン・ブレーメルの頭にディフレクションしてゴール右に吸い込まれた。

　先制したユヴェントスはさらに15分、ピンチを脱して自陣からのカウンターに転じ、最後はケフラン・テュラムのパスに反応したジョナサン・デイヴィッドがシュートをゴール右下に沈めた。

　続けて35分、ユヴェントスはPKを獲得。ケナン・ユルディズのキックはGKに1度は止められたが、ボールが跳ね返ったところを冷静に押し込み、ユヴェントスはリードを3点に広げる。

　ユヴェントスは後半の立ち上がりにも加点。後方からのスルーパスにウェストン・マッケニーが抜け出し、そのままボックス内まで侵入してシュートすると、これがオウンゴールを誘った。

　その後も勢いが止まらないユヴェントス。64分に右サイドからピエール・カルルがクロスを上げ、マッケニーが頭で合わせてゴール。これでユヴェントスは5得点目を記録した。

　一方でクレモネーゼは無得点に抑えられ、最終的にはユヴェントスが5−0で大勝。ローマ、ナポリと勝ち点で並び、この2チームとの直接対決の戦績からリーグ4位に浮上した。

　次節、ユヴェントスは17日にアウェイでカリアリと、クレモネーゼは19日にホームでヴェローナとそれぞれ対戦する。

【スコア】
ユヴェントス　5−0　クレモネーゼ

【得点者】
1−0　12分　グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス）
2−0　15分　ジョナサン・デイヴィッド（ユヴェントス）
3−0　35分　ケナン・ユルディズ（PK／ユヴェントス）
4−0　48分　オウンゴール（ユヴェントス）
5−0　64分　ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）

※2026年1月13日7時02分追記
タイトルと本文に誤りがあったため修正いたしました。