ユヴェントスが大量5ゴール＆無失点！ クレモネーゼに大勝してセリエA4位に浮上
セリエA第20節が12日に行われ、ユヴェントスとクレモネーゼが対戦した。
ユヴェントスは現在、リーグ戦19試合を消化して10勝6分け3敗という戦績で5位につけている。先に今節の試合を消化したローマ、ナポリとの勝ち点差は「3」であり、勝てば4位へ浮上できる一戦に臨んだ。対するクレモネーゼは、19試合を消化して5勝7分け7敗の13位。リーグ戦ではここ5試合、勝利から遠ざかっていた。
試合は12分にスコアが動く。ユヴェントスが敵陣ボックスの左横でFKを獲得し、キッカーが蹴ったボールがクリアされたところをファビオ・ミレッティがダイレクトでシュート。これがグレイソン・ブレーメルの頭にディフレクションしてゴール右に吸い込まれた。
先制したユヴェントスはさらに15分、ピンチを脱して自陣からのカウンターに転じ、最後はケフラン・テュラムのパスに反応したジョナサン・デイヴィッドがシュートをゴール右下に沈めた。
続けて35分、ユヴェントスはPKを獲得。ケナン・ユルディズのキックはGKに1度は止められたが、ボールが跳ね返ったところを冷静に押し込み、ユヴェントスはリードを3点に広げる。
ユヴェントスは後半の立ち上がりにも加点。後方からのスルーパスにウェストン・マッケニーが抜け出し、そのままボックス内まで侵入してシュートすると、これがオウンゴールを誘った。
その後も勢いが止まらないユヴェントス。64分に右サイドからピエール・カルルがクロスを上げ、マッケニーが頭で合わせてゴール。これでユヴェントスは5得点目を記録した。
一方でクレモネーゼは無得点に抑えられ、最終的にはユヴェントスが5−0で大勝。ローマ、ナポリと勝ち点で並び、この2チームとの直接対決の戦績からリーグ4位に浮上した。
次節、ユヴェントスは17日にアウェイでカリアリと、クレモネーゼは19日にホームでヴェローナとそれぞれ対戦する。
【スコア】
ユヴェントス 5−0 クレモネーゼ
【得点者】
1−0 12分 グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス）
2−0 15分 ジョナサン・デイヴィッド（ユヴェントス）
3−0 35分 ケナン・ユルディズ（PK／ユヴェントス）
4−0 48分 オウンゴール（ユヴェントス）
5−0 64分 ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）
※2026年1月13日7時02分追記
タイトルと本文に誤りがあったため修正いたしました。
