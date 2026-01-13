「昇格以外は目標がない」J２→ドイツ４部→３部→２部…10代から異国で勝負する若き“たたき上げ”。古巣水戸に続け！最高峰まであと一歩【松田隼風インタビュー】
１つ１つ階段を上り、松田隼風は“最高峰”まであと一歩のところまでやってきた。
松田はJFAアカデミーから2022年に水戸ホーリーホックに加入。そして１年半後の2023年夏、19歳でドイツの古豪ハノーファーへ活躍の場を移した。早々に海外挑戦を果たしたとはいえ、４部で戦うセカンドチームからのスタート。そこから３部への昇格、４部への降格を経て、今季から２部のトップチームでプレーしている。
念願のチーム内昇格を勝ち取った若武者は、リーグ前半戦の全17試合に出場。途中出場は２試合のみで、中心選手として存在感を示している。チーム成績は８勝５分４敗で５位。2018-19シーズン以来の１部復帰に手が届く位置につけている。
束の間のウインターブレイクに入った今、松田へのインタビューを実施。胸中に深く迫った（第１回／全３回）。
――◆――◆――
「『隼風っぽいな』と言われますね。ハヤトと呼ばれることもあるので、最初の人は覚えづらいのかもしれないですけど…でも、間違われることはそんなに多くないですね」
隼風と書いてハヤテ。なんとも勇ましい名前の通り、松田は強気なスタイルで突き進み、キャリアを前進させ続けている。もっとも、順風満帆でここまできたわけではない。
「ハノーファー１年目は、トップチームが２部、セカンドチームが４部なので、僕は４部からスタートしました。そこで試合に出させてもらって、チームとしても昇格プレーオフまで行って、昇格できたのが１年目です。
２年目もセカンドチームでしたが、昇格したので１つカテゴリーが上がりました。3部はよりプロフェッショナルで、チームやリーグ全体の規模がすごく大きいなかで戦って、苦戦する部分もありました。試合には出させてもらったんですけど、降格してしまいました。上がって下がってみたいな2年でしたね」
ハノーファー１年目の昇格プレーオフ決勝では、角度がないところから自慢の左足を振り抜き、記憶に残る鮮烈なゴールを奪取。意気軒昂なレフティは再び勝負強さを発揮し、自ら道を切り拓いた。
「勝負強いところは高校の時からあって、高校でのプレミアリーグ参入戦でも勝ちましたし、そういう一発勝負は強かったので、結構自信がありました。それがメンタル的にも良い風に響いて、自信を持ってプレーできたので、角度のないところからでもシュートを打てたって感じですね。それが結果に繋がったので良かったです」
【動画】まさにスーパー！PO決勝で松田隼風が左奥から決めた超絶ゴール
昨季に戦った３部と、現在プレーする２部では、どんな部分に違いがあるのだろうか。
「３部はドイツサッカーのフィジカルが際立っていて、縦に速い。すごく蹴ったりもするし、戦術があまりないイメージです。だけど、２部のチームは全部、フィジカル能力に加えて戦術があります。3部はフィジカル任せというか、個人の能力に頼る部分が多かったんですけど、２部はそれに戦術が乗っかってくるイメージです」
２.ブンデスリーガと称される、２部に身を置いて半年。シーズンを折り返した時点で17試合３ゴールを記録しているなか、まずまずの手応えを感じているようだ。
「カテゴリーが２部に上がって、ちゃんとしたブンデスリーガというか、大きな舞台に初挑戦ということで、始まる前は、不安や『どうなるんだろう』って気持ちはありました。ですが、前半を終えてみて、スタメンを勝ち取れたし、試合に全部出れて、点も決められました。課題もあって、まだまだですけど、とりあえず自分の中では合格点ぐらいの気持ちではあります」
一方で、チームとしては、至上命題であるブンデスリーガ昇格を達成して初めて、合格点を手にできる。
「ハノーファーは２部の中でも大きいチームですし、１部に戻らないといけないクラブなのでプレッシャーがあります。５位は良い順位ですけど、本当は３位以内とかに常に入っていないとダメなので、そこは満足していないというか、もっと上を目指さなきゃダメだなと思っています。多分、昇格以外は目標がないです。個人としては、このまま継続して試合に出つつ、もっと目に見える結果を残せるようにしたいです」
チームメイトには３歳上の同胞、横田大祐がいる。これは大きなメリットだ。
「同じチームに日本人がいるのは、日本語で会話できるので大きいです。分からないこととかも相談し合えるので、そういった意味では日本人がいた方が嬉しいかもしれないですね」
ハノーファーでは長年、室屋成が活躍していた。松田の昇格時に室屋がFC東京に復帰したため、トップチームの試合で共闘する機会はなかったものの、自身と同じくサイドバックを本職とする先達から、直に刺激を受けていたという。
「僕のセカンドチーム１年目から、室屋さんはトップチームでずっと試合に出ていました。あの舞台でできているし、戦えていたので、すごくリスペクトを持っています。同じチームだったし、環境やチームの難しさを肌感で一緒に分かるので、存在としては兄貴分じゃないですけど、そんな感じかもしれないですね」
古巣の水戸は2025年にJ２を制し、クラブ史上初のJ１昇格を決めた。「最近までいたチームなので、不思議な感覚というか…自分がいた時には考えられなかったので。すごく嬉しいです」と笑みを浮かべた松田。自身も、もう１つ上のステージに行き、欧州５大リーグの一角ブンデスリーガに足を踏み入れることはできるか。
取材・構成●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
松田はJFAアカデミーから2022年に水戸ホーリーホックに加入。そして１年半後の2023年夏、19歳でドイツの古豪ハノーファーへ活躍の場を移した。早々に海外挑戦を果たしたとはいえ、４部で戦うセカンドチームからのスタート。そこから３部への昇格、４部への降格を経て、今季から２部のトップチームでプレーしている。
束の間のウインターブレイクに入った今、松田へのインタビューを実施。胸中に深く迫った（第１回／全３回）。
――◆――◆――
「『隼風っぽいな』と言われますね。ハヤトと呼ばれることもあるので、最初の人は覚えづらいのかもしれないですけど…でも、間違われることはそんなに多くないですね」
隼風と書いてハヤテ。なんとも勇ましい名前の通り、松田は強気なスタイルで突き進み、キャリアを前進させ続けている。もっとも、順風満帆でここまできたわけではない。
「ハノーファー１年目は、トップチームが２部、セカンドチームが４部なので、僕は４部からスタートしました。そこで試合に出させてもらって、チームとしても昇格プレーオフまで行って、昇格できたのが１年目です。
２年目もセカンドチームでしたが、昇格したので１つカテゴリーが上がりました。3部はよりプロフェッショナルで、チームやリーグ全体の規模がすごく大きいなかで戦って、苦戦する部分もありました。試合には出させてもらったんですけど、降格してしまいました。上がって下がってみたいな2年でしたね」
ハノーファー１年目の昇格プレーオフ決勝では、角度がないところから自慢の左足を振り抜き、記憶に残る鮮烈なゴールを奪取。意気軒昂なレフティは再び勝負強さを発揮し、自ら道を切り拓いた。
「勝負強いところは高校の時からあって、高校でのプレミアリーグ参入戦でも勝ちましたし、そういう一発勝負は強かったので、結構自信がありました。それがメンタル的にも良い風に響いて、自信を持ってプレーできたので、角度のないところからでもシュートを打てたって感じですね。それが結果に繋がったので良かったです」
【動画】まさにスーパー！PO決勝で松田隼風が左奥から決めた超絶ゴール
昨季に戦った３部と、現在プレーする２部では、どんな部分に違いがあるのだろうか。
「３部はドイツサッカーのフィジカルが際立っていて、縦に速い。すごく蹴ったりもするし、戦術があまりないイメージです。だけど、２部のチームは全部、フィジカル能力に加えて戦術があります。3部はフィジカル任せというか、個人の能力に頼る部分が多かったんですけど、２部はそれに戦術が乗っかってくるイメージです」
２.ブンデスリーガと称される、２部に身を置いて半年。シーズンを折り返した時点で17試合３ゴールを記録しているなか、まずまずの手応えを感じているようだ。
「カテゴリーが２部に上がって、ちゃんとしたブンデスリーガというか、大きな舞台に初挑戦ということで、始まる前は、不安や『どうなるんだろう』って気持ちはありました。ですが、前半を終えてみて、スタメンを勝ち取れたし、試合に全部出れて、点も決められました。課題もあって、まだまだですけど、とりあえず自分の中では合格点ぐらいの気持ちではあります」
一方で、チームとしては、至上命題であるブンデスリーガ昇格を達成して初めて、合格点を手にできる。
「ハノーファーは２部の中でも大きいチームですし、１部に戻らないといけないクラブなのでプレッシャーがあります。５位は良い順位ですけど、本当は３位以内とかに常に入っていないとダメなので、そこは満足していないというか、もっと上を目指さなきゃダメだなと思っています。多分、昇格以外は目標がないです。個人としては、このまま継続して試合に出つつ、もっと目に見える結果を残せるようにしたいです」
チームメイトには３歳上の同胞、横田大祐がいる。これは大きなメリットだ。
「同じチームに日本人がいるのは、日本語で会話できるので大きいです。分からないこととかも相談し合えるので、そういった意味では日本人がいた方が嬉しいかもしれないですね」
ハノーファーでは長年、室屋成が活躍していた。松田の昇格時に室屋がFC東京に復帰したため、トップチームの試合で共闘する機会はなかったものの、自身と同じくサイドバックを本職とする先達から、直に刺激を受けていたという。
「僕のセカンドチーム１年目から、室屋さんはトップチームでずっと試合に出ていました。あの舞台でできているし、戦えていたので、すごくリスペクトを持っています。同じチームだったし、環境やチームの難しさを肌感で一緒に分かるので、存在としては兄貴分じゃないですけど、そんな感じかもしれないですね」
古巣の水戸は2025年にJ２を制し、クラブ史上初のJ１昇格を決めた。「最近までいたチームなので、不思議な感覚というか…自分がいた時には考えられなかったので。すごく嬉しいです」と笑みを浮かべた松田。自身も、もう１つ上のステージに行き、欧州５大リーグの一角ブンデスリーガに足を踏み入れることはできるか。
取材・構成●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）