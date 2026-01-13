俳優・鈴木亮平(42)が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の第1、2話のゲストが13日、解禁となった。第1話にマルチタレント・あかせあかり(24)、第2話に女子プロレスラー・上谷沙弥(29)が出演し、物語を彩る。

同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”だ。

第1話にゲスト出演するあかせはコスプレイヤー、歌手、俳優など多方面で活躍するマルチタレント。SNSの総フォロワーは250万人を超える。そんなZ世代から絶大な人気を誇る彼女が演じるのは、マチ（上野鈴華）の仲間であり、NPO法人「しぇるたー」の一員・リッカ。行き場のない若者たちが身を寄せる「しぇるたー」で、彼らと“家族”のように日々を共にしている。

あかせのTBS連続ドラマ出演は、2023年7月期の金曜ドラマ『トリリオンゲーム』以来。これまでさまざまな作品で輝きを残してきたあかせが、まさに等身大のリッカという役を通して、日曜劇場の世界でどのような表情を見せるのか注目される。

そして第2話にゲスト出演する上谷沙弥はスターダム所属の女子プロレスラー。昨年7月〜9月にはTBS朝の人気番組『ラヴィット！』に金曜レギュラーとして毎週生出演。“令和の極悪女王”の異名を持つヒールレスラーながら時折見せる素の性格とのギャップでたちまち視聴者の心をつかみ、ラヴィット！ファミリーとしての確固たる地位を築いた。本業のプロレスでも2025年プロレス大賞「MVP」を女子レスラーとして初めて受賞するなどまさにマルチに活躍中。

そんな上谷が演じるのは、物語の要所に登場する悪徳弁護士と近い関係の女性。儀堂と海江田（酒向芳）と共演する姿が描かれる。上谷は本作が地上波ドラマ初出演となる。女子プロレスラーとして活動するのみならずバラエティ番組やスポーツ関連番組でも活躍している彼女は“演技”というリングでどのような存在感を見せるのか！？

▼あかせあかり

「初めて台本を読んだ時に、まるで小説を読んでいるような毎話続きが気になるワクワク感がありました。その物語がドラマという映像作品になった時に、どのようになっているのかとても楽しみです。

また、私が演じた「リッカ」は自分の中で出せる最大限の現代っ子感や、ずる賢さ、信頼している人への懐っこさを魅せるように演じました。少しでもリッカのキャラクターの良さが伝わると嬉しいです。」

▼上谷沙弥

「女子プロレス団体スターダムH.A.T.E.の上谷沙弥だ！ 日曜劇場『リブート』に沙弥様が降臨するぞ！

ドラマ初出演ということで、慣れない現場の空間に緊張しながらも新しい挑戦に心躍ったぜ！ プロレスのリングでは見られない顔が観られること間違いなし。多く語られない謎の女性ということで、表情や仕草に注目してくれよな！ 『リブート』をご覧のしもべたちに、史上最大の悪夢を魅せてやるよ！」