大阪・関西万博の閉幕から１３日で３か月となる。

公式キャラクター「ミャクミャク」の人気は衰えず、各地で行われるグッズ販売には行列ができている。話題になった各国グルメを提供する店も登場しており、万博の余韻を楽しみたい人たちを引きつけている。（藤本将揮、福井支局 加藤優衣）

福井に東京からも

ＪＲ福井駅（福井市）の土産物店で１０日、万博のオフィシャルグッズを売るコーナーが、２５日までの期間限定でオープンした。北陸新幹線で東京からもファンが駆けつけ、開店前には約１５０人が列を作った。

店にはキーホルダーや菓子など約５０種類が並び、黒とグレーの「黒ミャクミャク」のぬいぐるみなどは午前中に完売した。１０日未明から並んだという兵庫県西宮市の会社員女性（４３）は「ずっと買えなかった商品を入手でき、福井まで来たかいがあった」と笑顔で話した。

期間限定のショップは今月１８日から富山市で、２月には金沢市でも開店する。一方、今月１８日に閉店する大丸梅田店（大阪市）のショップは駆け込みの客でにぎわっており、品定めしていた大阪府豊中市の派遣社員の女性（４９）は「まだまだグッズを集めたい」と話していた。

関西電力本店ビル（大阪市）で１０日に行われたミャクミャクとの記念撮影は、９０組の応募枠に９３２９組から申し込みがあり、倍率は１００倍超に。大阪府門真市のパート従業員の女性（４３）は「万博へは３２回行った。こうしてミャクミャクに会うと、あの興奮がよみがえる」と話し、長女（４）と記念写真に納まっていた。

グルメ継承

各国の食文化を伝えたメニューを継承する飲食店も現れている。

クウェート館のレストランで腕を振るったシェフは昨年１２月、羊肉料理など万博の味を持ち帰れるテイクアウト専門店「エキスポ・クウェート・キッチン」を大阪市中央区に開店した。

神戸市中央区のルーマニア料理店「Ｃｏｎｔｅ」では、ルーマニア館にあったレストランから移したテーブルや椅子を置き、万博で提供した郷土料理を味わえる。

フランス館に出店したパリ発祥のパン店「メゾンカイザー」は、万博会場で約１５万個を売り上げた特別レシピのパンのうち３種をルクア大阪店（大阪市）とＪＲ京都伊勢丹店（京都市）の２店で販売している。手間や時間がかかり、各店とも製造は１日５０〜６０個が限界だが、反響は大きく、今月末だった終了期間の延長を検討しているという。

大阪・うめきたにあるレストラン「Ａ ｄｉｎｉｎｇ」は、マレーシア館で話題を呼んだ国民食「ロティチャナイ」を１０月下旬から提供している。現地人スタッフが生地を空中で回して作るパフォーマンスが人気になった薄焼きのパンで、カレーをつけて食べる。１日５０食限定で、２月まで予約が埋まっているという。

店を運営するヤスミン・ビンティ・アブドゥラさん（３３）は「タイやベトナムの料理のように、マレーシア料理の知名度をあげていきたい」と意気込む。