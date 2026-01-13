¡ÚÉÍÅÄ¹ä»Ë¡¡²æ¤¬Æ»12¡Û¼þ¤ê¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¡Ä¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¤á¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡Ö¤â¤¦¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤á¤è¤¦¡×
¡¡¤½¤¦·èÃÇ¤·¡¢·¬ÅÄÍ¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅÄÌÀÉ§²ñÄ¹¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊÄ¹Ìî¥Ï¥ë¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤â¡¢ÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·¬ÅÄ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÏÃ¤·¤¿¿ôÆü¸å¡¢¥¸¥à¤ËÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¹ç½É½ê¤ÎÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¡¢·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅÄ²ñÄ¹¤¬¡¢¥¸¥à¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤ªÁ°¡£¤³¤ì¤Ç¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡×
¡¡¡ÖÄü¤á¤ë¤â¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤â¡¢¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡¡Ö¹üÀÞ¤°¤é¤¤¤Ç¡¢Ì´¤òÄü¤áÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡ª¡×
¡¡¡Ö¤â¤¦¡¢²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×
¡¡¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤Î¸À¤¤¹ç¤¤¡¢¥±¥ó¥«¤È¤¤¤¨¤Ð¥±¥ó¥«¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¥ì¤Ï21ºÐ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅÄ²ñÄ¹¤â34ºÐ¡£¤ª¸ß¤¤¼ã¤¯¤ÆÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢¥±¥ó¥«¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÆü¤«¤é1½µ´Ö¤«¤é10Æü¤Û¤É¡¢Îý½¬¤òµÙ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥±¥ó¥«¤Ë¤Ï¡¢ÈÝÄêÅª¤ÊÏÃ¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡Öº£¡¢³¤³°¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤«¤éËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅÄ²ñÄ¹¤¬¥ª¥ì¤ÎÉô²°¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ì¤ÏÎý½¬¤ÏµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¸¥à¤Î¹ç½É½ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¤¡¢¤¢¤ÎÁª¼ê¡¢¥±¥¬¤·¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤è¡£¥±¥¬¤·¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç¤·¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¡×
¡¡¡Ö¹üÀÞ¤·¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¹ü¤¬¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤é¤·¤¤¡×
¡¡¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¥³¡¼¥Ä¥£¡¼¤Ï¡¢10²ó¤â¹üÀÞ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢À¤³¦Ä©Àï¤Þ¤Ç¤·¤¿¤ó¤À¡×
¡¡Éô²°¤ËÍè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅË¡¡¢Îý½¬ÊýË¡¤â¡Ä¡£²¿ÅÙ¤âÍè¤Æ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÀÜ¤·Êý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤«¤éÌá¤Ã¤Æ´À¤Î¤«¤Êý¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢¸á¸å10»þ°Ê¹ß¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¯¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¸·¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥í¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±¿²¤Æ¤¤¤Æ¤â²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¿©»ö¤Ï¥¸¥à¶á¤¯¤Î¿©Æ²¤Ç¼è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥é¤â¸º¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¥¸¥à¤¬¿©Æ²¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¸·¤·¤¤ÏÃ¤Ï°ìÀÚ¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¡¢¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤í¤Î¥ª¥ì¤Ï¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¸·¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤âµÕ¸ú²Ì¤À¤È¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤á¤ë·èÃÇ¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡þÉÍÅÄ¡¡¹ä»Ë¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë11·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¤Î65ºÐ¡£²Æì¿å»º¹â¤Ç¹â¹»ÁíÂÎ²¦¼Ô¡£Äë·ý¥¸¥à¤«¤é¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢84Ç¯12·î¤ËÆüËÜ¡¢85Ç¯7·î¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£86Ç¯7·î¤Ë¥ì¥Í¡¦¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò¾×·âÅª¤Ê½é²óKO¤ÇÇË¤ê¡¢WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï24Àï21¾¡19KO2ÇÔ1Ìµ¸ú»î¹ç¡£¸½ºß¤ÏÄë·ý¥¸¥àÂåÉ½¡£