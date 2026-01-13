前日12日の「成人の日」には、各地で“二十歳”を祝う式典が開催。プロ野球・ロッテでプレーする期待の若手たちも、節目を迎えての意気込みを口にしました。

東京都墨田区主催の『令和八年 はたちのつどい』に参加した寺地隆成選手は、「これからより一層 社会人として自覚と責任をもちながら行動をしていきたいと、改めて思いました」とコメント。続けて「野球の方でもファンの皆様の期待に応えられるプレーを見せて、より応援してもらえる選手になりたいです。そのためにもまず今年、しっかりとした結果を出せるように頑張ります」と寄せました。高卒2年目の昨季は116試合に出場し、チームの扇の要として躍動。プロ初含む5本塁打を放ち、打率.256をマークしました。

千葉県松戸市では早坂響投手が『令和八年 二十歳の成人式』に参加。昨季一軍デビューを果たした右腕は「改めて気持ちが引き締まるものがありました」と式典を振り返りながら、「プロ初勝利などチームに貢献する活躍が出来るよう精一杯頑張ります」と意気込みました。

さらに一足早く11日には、木村優人投手が茨城県土浦市の『二十歳のつどい』に参加。昨季は一軍デビューから10イニング連続で無安打とする好投を見せ、9月24日の西武戦では7回途中までパーフェクトとするなどプロ初完封を記録しました。木村投手も「二十歳のつどいに出席させていただき、改めて社会人としての自覚、責任を感じました。プロ3年目の今年、大きく飛躍する一年としてチームに貢献できるように頑張ります！」と決意を口にしています。

人生の大事な節目を迎えた選手たち。さらなる躍動に期待がかかります。