「すごい順調にきているのと、同期の先輩方もすごい優しくて良い方が多いので、すごく充実した日々を送っています」。

ロッテのドラフト3位・奥村頼人（横浜高）は、ここまで充実した自主トレ、プロ生活を送っている。

奥村は「トレーニングメニューは苦労しているんですけど、ランメニューは高校の時からしっかり走っていて良かったなと思います」と話し、トレーニングメニューで具体的に苦労している部分について「今までやってきた部分もあるんですけど、さらに精度を高めてやっていかないといけないところで、もっと意識高くやっていかないといけないなと再認識しました」と語った。

高校時代は投手と野手の両方を務めてきたが、プロでは投手で勝負する。「ピッチャーとしての練習をやっていく中で、細かい部分とか、今まではピッチャーと野手両方やってきたのと違う部分がある。ピッチャー1本に絞ってからの練習の部分は、ピッチャーに絞ったからこそ、もっとレベルを高くやっていかないといけないなと思います」。

将来的には「プロ野球を見ていてすごくワクワクしたりとか、自分もこういうふうになりたいというのが鮮明に覚えているので、次はそういうふうに思ってもらえるピッチャーになりたいと思います」と意気込んだ。