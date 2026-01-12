NASA

まもなく消えていく長い歴史にある氷山。

こちらはかつては世界最大だった氷山。新しい衛星画像で、崩壊が近いことがわかりました。氷山の表面の大部分にはアクアマリンブルーの融解水の水たまりが広がり、氷が溶け進んでいる様子が明らかになっています。

この画像は、南極にある氷山「A-23A」の残骸をNASAの地球観測衛星テラが撮影したものです。この画像からは、氷山には亀裂が入り、完全崩壊までわずかであることが読み取れます。

Credit: NASA

氷山は現在、南米大陸の東端とサウスジョージア島の間にあたる南大西洋を漂流しながら、分裂を続けています。

漂流の歴史

A-23Aは、これまで長く厳しい道のりをたどってきました。最初は1986年に南極のフィルヒナー棚氷から分離。その後、南ウェッデル海の海底に長年とどまり、2020年代初頭になってようやく離脱。やがて北へと流され始めました。

2024年3月には、ドレーク海峡で回転する海洋渦に巻き込まれ、回転しながら抜け出した後、再びサウスジョージア島南方の浅い沿岸棚に引っかかりました。その後もう一度離れていくと、最終的には島の北側で静止。

フィルヒナー棚氷から分離した当初の面積は約4000平方キロメートル、ちょうどアメリカ・ロードアイランド州とほぼ同じ大きさでした。現在は約1182平方キロメートルまで縮小していますが、それでもニューヨーク市より大きいくらいです。

科学者たちは長年にわたり衛星画像を使ってこの氷山の動きを追跡し、時間とともに崩れていく過程を記録してきました。現在の見立てでは、完全に姿を消すまでに残された期間は数日から数週間程度だと考えられています。

「A-23Aが南半球の夏を越えて残るとは思えません。A-23Aは他の南極の氷山と同じ運命をたどることになりますが、その道のりはとても長く、たくさんの出来事がA-23Aには起きました」と、メリーランド大学の元研究者であるChris Shuman氏はNASAの声明で説明しています。

上空からの観測

テラ衛星に搭載された中分解能撮像分光放射計MODISを使い、科学者たちは水を含んだ氷山の残骸を観測しました。画像には、表面にたまった融解水が映っていて、氷山全体が不気味な青色に染まっているのが見えます。

国際宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士も、近距離からA-23Aを撮影しています。撮影された写真には青と白の縞模様が写っていて、これはかつて氷が氷河の一部として南極の岩盤を引きずっていた際に形成されたものと考えられています。国立雪氷データセンターの上級研究科学者であるWalt Meier氏は声明の中で、「この筋は流れの方向に沿って形成され、その結果、氷山の上部に緩やかな尾根と谷ができ、現在は融解水の流れを導いています」と説明しています。

完全崩壊までの残された時間

Shuman氏も、「長い年月が経ち、大量の雪が積もり、下からの融解も進んだにもかかわらず、これほどはっきり筋が残っているのは印象的です」と語っています。

MODISの画像からは、氷山に水が抜ける箇所が生じた様子もうかがえます。表面にたまった水の重みが縁の部分に圧力をかけ、押し出され、画像の左側に見られるような白い部分が現れたと考えられます。

現在A-23Aは、摂氏約3度の比較的暖かい海水に浮かんでいて、これからさらに高い水温の海域へと向かっています。「もうこの先長くは一緒にいられないと思うと、信じがたい気持ちです」とShuman氏は述べています。