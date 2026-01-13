【未来のムスコ 第1話】未来（志田未来）、“未来からきた息子”と出会う
【モデルプレス＝2026/01/13】女優の志田未来が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）が、13日にスタートする。
◆志田未来主演「未来のムスコ」
阿相クミコ氏と黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社）がドラマ化。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来（志田）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。突然母となったヒロインが子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。
◆「未来のムスコ」第1話あらすじ
“定職なし、貯金なし、彼氏なし”の崖っぷちアラサー女子・汐川未来（志田未来）。俳優という夢を追い、かつての恋人・吉沢将生（塩野瑛久）が率いる劇団「アルバトロス」での活動と、バイトに追われる毎日を過ごしていた。未来に憧れる後輩俳優の矢野真（兵頭功海）をはじめ、劇団の仲間たちと舞台に立つ一方で、オーディションの落選通知を受け取った未来はふと、今が夢の諦め時かもしれないと考えてしまう。
そしてそんな思いを振り払おうと、未来が大好きなレモンサワーを手に晩酌を始めた…その時。雷鳴と激しい閃光に目が眩んだ未来の前に、小さな男の子が現れる。未来のことを「ママ」と呼び、颯太（天野優）と名乗るその子は、2036年からタイムスリップしてきた未来の息子だという。目的は、ママと“まーくん”と呼ばれるパパを仲直りさせること―。
結婚も恋人もいないのに、私がママって一体！？戸惑う間もなく、未来から来た息子との共同生活が始まってしまった。その先には、未来の同級生で保育士の松岡優太（小瀧望）との運命的な再会も。
未来と颯太の“まーくん”探し。波乱の日々が今、幕を開ける。
