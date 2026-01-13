62万回以上表示され4万以上の「いいね」を獲得しているのは、子猫の成長ビフォーアフター。猫飼いさんも驚く成長ぶりに、SNSでは「猫の成長比較写真でしか得られない栄養がある」などのコメントが寄せられています。

【写真：こんなに小さかった子猫が、『約１か月後』→想像以上に大きくなって…衝撃のビフォーアフター】

おうちにやってきて間もないらんくん

Xアカウント「ルリ」に投稿されたのは、ブリティッシュショートヘアの「藍（らん）くん」の成長がわかるビフォーアフター。らんくんは少し前におうちにやってきた、白いふわふわした毛に青みがかったグレーが耳先やしっぽに入っている可愛らしい子猫とのことです。

らんくんがおうちにやってきた頃は、4歳のブリティッシュショートヘアの「瑠璃（るり）ちゃん」と比べると半分以下ほどのサイズ感だったようです。重なるようにして眠っていると、大きすぎるお寿司のネタ（るりちゃん）とハーフサイズのシャリ（らんくん）のようだったとか。

それから月日が流れ…

そして現在、らんくんとるりちゃんが同じように重なってみると…？ハーフサイズだったはずのらんくんは、るりちゃんとそれほど変わらないサイズまで大きくなっているといいます。らんくんのほうが一回り小さいかな？と感じるくらいとのこと。

子猫の成長は早いとはいえ、実はらんくんがおうちにやってきてからまだ2か月ほどしか経っていないというのだから驚きです…！サイズを比較したときのビフォーとアフターでは1か月と10日しか経っていなかったとのことで、本当に「あっという間」ですね。

もっと大きくなりそうならんくん

飼い主さんは、らんくんの手足が大きいことから「大きくなりそう」「るりちゃんを追い越すかも」と感じていたとのこと。とはいえ、まだ子猫のあいだにぐんぐん大きくなるとは思っていなかったようです。

らんくんはいつの日かるりちゃんを追い越して、立派な体格の猫ちゃんに成長しそうですね。大きくなってきたとはいえ、らんくんはまだまだ子猫。るりちゃんにはもうちょっとお姉ちゃんでいてもらいましょうね。

らんくんの成長ぶりを見届けたSNS民からは「なかなか骨太な感じの子のようで…(笑)」「体の割には手足が大きい子はめちゃくちゃでかくなりますよ」などのコメントも。らんくんが巨猫に成長する日は遠くないかもしれません。

Xアカウント「ルリ」には、らんくんとるりちゃんの他、茶トラの琥珀（こはく）くんと鍵しっぽのシマちゃんも登場していますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「ルリ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。