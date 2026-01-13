クリームに溺れたーーいッッ♡【ローソン】見つけたら即カゴ！！！「新商品」をチェック

【ローソン】ではクリーム好きの心を満たしてくれそうな「新商品」が種類豊富に集まっている様子。おやつタイムにコーヒーや紅茶と共に味わいながら、贅沢な時間を満喫してみては？ 今回はコラボで登場したタルト、ミルクティー仕立てのロールケーキなど、イチオシの新商品をご紹介します。

ホイップとガナッシュを合わせた「とろけるショコラタルト」

ドーンと大胆に盛り付けられているクリームたっぷり感がたまらないタルト。【GODIVA（ゴディバ）】とのコラボで登場しており、パウダーもたっぷりかかったビジュアルに本格派感を彷彿とさせます。@sujiemonさんによれば「濃厚なショコラホイップ & ガナッシュ」を重ねていて、口の中に広がる香りも楽しめそう。タルト生地の香ばしさが風味の良いアクセントとして感じられるかも。

紅茶のお供に！「プレミアムロールケーキ とろける2層のミルクティー」

クリームをたっぷりと閉じ込めたロールケーキ。ミルクティー味に仕上がっており、まろやかながら華やかな味わいが、優雅な気分に浸らせてくれそうです。クリームは2層に分かれていて、風味の変化を楽しみながら、各クリームを食べ比べるのもおすすめ。紅茶のお供にぜひ選んでみて。

分厚く仕上がった「ふわもち生シフォンMILK」

生クリーム専門店【Milk（ミルク）】とコラボしたこちら。練乳クリームと練乳ソースがたっぷりと「ふんわり軽くてもちっと食べごたえのあるシフォンケーキ」（公式サイトより）にのっていて、ミルキーで優しい味わいに癒されそうです。チョコソースやキャラメルソースをトッピングして、味変を楽しむのも良さそうです。

クリームたっぷり！「白いクリームタルト（チーズクリーム）」

同じくMilkとのコラボ商品として登場した、クリームたっぷりなタルト。北海道産生クリーム・コンデンスミルク入りのホイップクリーム・マスカルポーネ入りチーズクリームがのせられており、食べ応えが欲しい時にぴったりな贅沢感があります。ご褒美にも良さそうな一品。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino