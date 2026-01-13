今回ご紹介するのは、寝ている猫のむぎちゃんと、そこに近づいた同居猫のこてつくんが織りなすささやかなやり取りです。何かを一生懸命アピールするこてつくんと、むぎちゃんの対応の様子はXで7800以上の表示・400いいねを記録し「可愛い」「かまちょかな？」といったコメントが寄せられています。

【動画：ぐっすり寝ているネコ→同居ネコが顔を寄せて…あまりにも愛おしい『ずっと見ていたくなる光景』】

スヤスヤと眠るむぎちゃんに、こてつくんが『アピール』

Ｘアカウント『むぎとこてつ』に登場するのは、茶トラ女子「むぎ」ちゃんと、茶白男子「こてつ」くん。今回投稿されたのは、そんなふたりのささやかな“やり取り”を捉えた動画でした。

ある日、ベッドで丸まって寝ていたむぎちゃんのもとに、やってきたこてつくん。そのまま顔や体を毛繕いしはじめたそうです。

しかし、むぎちゃんは微動だにしなかったのだとか。そこでこてつくんは、むぎちゃんの丸まった“すき間”に前足をちょいちょいと差し込むような仕草もみせたそうです。

毛繕いしたり、前足を差し込んでみたり…まるで何かを懸命にアピールしているようなこてつくん。一緒に寝たいのかな？何とも健気な光景です。

それでもむぎちゃんは動かなかったそう。こてつくんは、諦めることなく毛繕いを続けたのだとか。

その場を離れるむぎちゃんと、残されたこてつくん

こてつくんの熱烈なアピールに、むぎちゃんはついに目を覚ましたそうです。しかし、瞬間的に抵抗するようなそぶりをみせると、その場を離れてしまったのだとか。

結果的に、ひとり取り残されてしまったこてつくんなのでした。ちょっぴり困ったような表情に、胸がキュンとしてしまいます。

ふたりのやり取りをめぐり、Ｘ上で反響

こてつくんとむぎちゃんのささやかな攻防は、じわじわ猫好きユーザーの心をくすぐっているようです。「かわいい♡」「これはかまちょかな？」という声のほか、「真ん中にスポット入りたい派vs絶対に入れさせない派の戦い」といった実況中継のようなコメントも寄せられていました。

一緒に寝たかったのか、それとも別の理由があったのか--こてつくんの“アピール”の真意を想像しながら、見守りたくなるワンシーンだったのではないでしょうか。

Xアカウント『むぎとこてつ』では、そんなふたりの愛らしい日常を垣間見ることができます。

こてつくん、むぎちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「むぎとこてつ」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。