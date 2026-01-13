1月13日を特別な思いで待ち望んでいる人々がいる。「嵐」のファンだ。その理由は……同日夕方以降にARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」のチケットの当落が発表されるとみられるからだ。

嵐は同ツアーの終了をもって活動を終了することを昨年5月6日に発表済み。1999年のデビュー以来30年近い活動に幕を下ろすことになるため、ファンの間では壮絶なチケット争奪戦が行われていた。

このため、Xには《1月13日嵐の当落なので 何とは言わないがマジで借金してでも行きます》といった、家計が火の車でもコンサートに参加したいといった必死な反応がファンから上がっているが、その1月13日については「SMAPのファンからも切実な反応が目立ちます」と週刊誌芸能記者はこう明かす。

「ちょうど10年前となる2016年1月13日の未明、日刊スポーツが『SMAP解散』、スポーツニッポンが『SMAP分裂』と報道。この日からファンやマスコミを巻き込んだ大騒動が始まりました。結果、SMAPは同年の大みそかに解散。このため、《間もなく、私にとって1番トラウマな1月13日が来るんだ…》といった、当時を思い返す声がファンから続々と上がっています」

何の因果かは分からないが、旧ジャニーズの2大巨頭とも言えるグループのファンにとって特別な日になってしまいそうな2026年の1月13日。Xには《永遠と思ったSMAPが分裂 嵐の解散》と、両グループを絡めての声も上がり始めるなど、多数のファンがかたずを飲む1日になりそうだ。

