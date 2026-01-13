【政官財スキャニング】#118

経団連会長や日商会頭らの1月訪中は見送りへ…経済交流は半世紀続くも「お招き」シグナルなし

政界通（以下=政） そろそろ経団連首脳陣の入れ替えが決まるころだな。

財界通（同=財） 今年は筒井義信会長（日本生命保険特別顧問）が2年目を迎え、副会長5人が2期4年の満期を迎えるし、会長に次ぐ立場の冨田哲郎審議員会議長（JR東日本相談役）も在任4年になる。この後任人事も注目される。

官界通（同=官） 次の議長には誰がなりそうかね？

財 ずばり言えば、ANAホールディングスの片野坂真哉会長（70）ではないか。

官 どういう見立てだ？

財 片野坂氏は2018年5月から副会長を4年やった後、政財界を結ぶ政治特別委員長を務めてきた。政界との縁がそれほど濃くない筒井会長を支えるには、うってつけだ。

政 同感だ。政界で片野坂氏の名前はよく出る。人脈は太そうだ。

財 審議員会は経団連で総会に次ぐ決定機関だから、議長は会長に次ぐポストに違いないが、長らく形式的なものだった。でも、活動がグローバルになり、会長が公職も多く務め、すべての場面に立つ時間もない。ナンバー2の議長の登板が増えて、重みも増している。

■地方経済団体との連携に適任

官 ANAは、子会社も含めて各地の空港へ旅客・貨物の便を飛ばしている。地方経済界ともつながりは深そうだ。

財 それも大きな要素だ。いまの冨田議長はJRだし、その前の議長だった古賀信行氏は証券界最大手の野村ホールディングスの出身。どちらも各地の経済団体との連携に適任だった。

官 足元の物価対策など経済政策だけでなく、東京一極集中の弊害の是正や地方経済の再生などに、政府は出遅れている。筒井経団連は将来の「安心・安全」を確保する社会保障の改革に第一に取り組む構えだが、地方問題も同様に重要だ。

政 そうだ。高市早苗首相も社会保障改革には本気で取り組む姿勢だが、地方経済の活性化には積極的な発言が乏しい。筒井・片野坂のコンビで首相の尻を叩いてほしいね。

財 表舞台で筒井氏、裏舞台では片野坂氏、という形の分担になるのだろう。

（構成=竜孝裕／ジャーナリスト）