【経済ニュースの核心】

吉本興業ホールディングスは12月22日から新たに個人向けのインターネット銀行サービス「FANY BANK」（ファニーバンク）を立ち上げると発表した。日本一「遊び心」のある銀行を目指すという。

同社グループでオンラインチケットの販売などを手掛ける「FANY」が設立するもので、アプリをダウンロードして口座を開設すると、提携する住信SBIネット銀行のサービスを使える。

「5万円以上の給与を1年間続けて受け取ると全国の劇場公演のチケットなどがもらえるほか、3000万円以上の住宅ローンを契約すると家電に詳しい芸人が新居におすすめの製品をアドバイスしてくれたり、引っ越し初日に掃除や洗濯などを手伝ったりしてくれます」（吉本興業）という。

「楽しく貯める」「楽しく使う」「楽しく借りる」をコンセプトに、既存の銀行のイメージを払拭して差別化を図りたい考えだ。

■様々なネオバンク

吉本興業「FANY BANK」は、いわゆる「ネオバンク」と呼ばれる銀行サービスだ。「ネオバンクは、自らは銀行免許を持たず、既存銀行のインフラを利用し、金融サービスを主にスマホなどで提供する仕組み」（金融関係者）である。

例えば、「くらしまるごと」戦略を掲げるヤマダホールディングスによる「ヤマダNEOBANK」では、ヤマダデジタル会員専用のサービスとして、預金、振り込みなど銀行機能を備え、「ヤマダポイント」が利用状況に応じて獲得できる。住宅ローンでは、家具や家電の購入費用も組み込むことが可能となっている。

また、金融を百貨店、商業開発に次ぐ第3の柱とする高島屋では「高島屋NEOBANK」として、預金や振り込みなどの銀行機能に加え、「友の会」のデジタル版にあたる「高島屋のスゴイ積立（スゴ積み）」で、年利15％相当の積み立て機能を提供している。

「ネオバンク」の裏の仕組みは、住信SBIネット銀行が、決済・預金・融資などの金融サービスを、API（接合契約）を介して、非金融事業者に提供するBaaS（金融機関の機能を外部提供する仕組み）だ。

顧客は、「ヤマダNEOBANK支店」などに口座を開設するが、実際の預金の預かりや住宅ローンの貸し付けなどは住信SBIネット銀行が行う。

ノンバンク（預金業務を行わない金融会社）がネオバンクを介して金融サービスを提供するメリットは、時間とコストの

節約だ。「自社で銀行免許を取得するには、システム構築などに莫大なコストがかかり、認可など手続きや審査にも長い期間を要する。ネオバンクを利用することで、巨額のコスト負担なくスピーディーに銀行業務に参入できる」（大手流通企業）というわけだ。

一方、こうしたネオバンクの拡大に、地銀など既存の銀行は複雑な思いだ。銀行には健全性規制や業務範囲規制が課されるが、一般事業会社にはこうした厳格な規制がなく、「ワンウエー規制」と呼ばれる。俗に、「楽天は銀行を持てるが、銀行は楽天を持てない」といわれる差異だ。

巨大な顧客基盤を持つ通信・小売事業者が銀行業に参入し、非金融事業と金融を合わせた事業を展開することで、お客に対し付加価値の高いサービスを提供している。

しかし、銀行には高い参入規制が立ちはだかっている。両者の関係は双方向ではなく、「ワンウエー」。規制はイコールフッティング（公正な競争条件）とはなっていない。銀行界には見直しを求める声が聞かれる。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）