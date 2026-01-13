ÃÝÆâÎÃ¿¿¡ß°æ¾å¿¿±û¡¢½é¶¦±é¤ÇÂ£¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ùº£Ìë³«Ëë¡ª
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°æ¾å¿¿±û¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè1²ó¤¬13Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¾å¿¿±û¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î½éÎø¤Î½÷À¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¤ò±é¤¸¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï²£´ØÂç¤ÎÂè56²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£ÃÝÆâ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸°ÊÍè¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡È½éÎø¤ÎÁê¼ê¡É¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¡£Èà¤È¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½éÎø¤Î½÷À¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¤ò°æ¾å¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤«¤Ä¤ÆÃçÎÉ¤·4¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿½ß°ì¡¢Ëüµ¨»Ò¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡¢º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤¿½ß°ì¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ìÅÙ¤â²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«23Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢º£¤ä·º»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¸Î¶¿¤Î»°¥ÄÍÕ·Ù»¡½ð¤Ë°ÛÆ°¡£¤À¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃç´Ö¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ê¤Ã¤ÆÊ¿²º¤Ê³¹¤Ç¿¦Ì³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½ß°ì¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëËüµ¨»Ò¤Ï¡¢·½²ð¤È·ëº§¤¹¤ë¤âÎ¥º§¡£ÃÏ¸µ¤ÇÈþÍÆ¼¼¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿ÍÂ©»Ò¤ÎÀµ¼ù¡Ê»°±ºåºÍå¡Ë¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ì¾ÌçÃæ³Ø¤Ø¤Î¿äÁ¦Æþ³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀµ¼ù¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇËü°ú¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤âËüµ¨»Ò¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÄ¾¿Í¤Î·»¡¦½¨Ç·¡Ê¾®ÌøÍ§¡Ë¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤µ¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢Â¿³Û¤Î¶âÁ¬¤âÍ×µá¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½¨Ç·¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£½ß°ì¤Ï»°¥ÄÍÕ½ð¤Î½ðÄ¹¡¦¾®¿ùË¼Â§¡ÊÃÊÅÄ°ÂÂ§¡Ë¤¬»Ø´ø¤¹¤ëÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤È¶¦¤ËÁÜºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡£
