志田未来主演『未来のムスコ』今夜スタート “未来のムスコ”が突然現れる
志田未来が主演するドラマ『未来のムスコ』（TBS系／毎週火曜22時）が今夜スタート。時を超えたラブストーリーが開幕する。
【写真】志田未来、再び“母”に！ 『未来のムスコ』第1話より
阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』を実写化する本作は、志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。
■第1話あらすじ
“定職なし、貯金なし、彼氏なし”の崖っぷちアラサー女子・汐川未来。俳優という夢を追い、かつての恋人・吉沢将生（塩野瑛久）が率いる劇団「アルバトロス」での活動と、バイトに追われる毎日を過ごしていた。
未来に憧れる後輩俳優の矢野真（兵頭功海）をはじめ、劇団の仲間たちと舞台に立つ一方で、オーディションの落選通知を受け取った未来はふと、今が夢の諦め時かもしれないと考えてしまう。そしてそんな思いを振り払おうと、未来が大好きなレモンサワーを手に晩酌を始めた、その時。
雷鳴と激しい閃光に目が眩んだ未来の前に、小さな男の子が現れる。
未来のことを「ママ」と呼び、颯太と名乗るその子は、2036年からタイムスリップしてきた未来の息子だという。目的は、ママと“まーくん”と呼ばれるパパを仲直りさせること。
結婚も恋人もいないのに、私がママって一体!? 戸惑う間もなく、未来から来た息子との共同生活が始まってしまった。その先には、未来の同級生で保育士の松岡優太（小瀧望）との運命的な再会も。未来と颯太の“まーくん”探し。 波乱の日々が今、幕を開ける。
火曜ドラマ『未来のムスコ』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
