「大学駅伝監督にかけた思い。監督になるために覚悟を持った。箱根駅伝に出場するために趣味を捨てた。箱根駅伝シード権獲得のためクリスマスや正月イベントを捨てた。優勝すれば全てが報われる」

この言葉を信条とする原晋監督（５８）は、２００４年に青学大の監督に就任後、中国電力サラリーマン時代の趣味だったゴルフを封印した。

２００９年に青学大を３３年ぶりに箱根駅伝復活出場に導き、２０１５年に初優勝。その後、４連覇を果たし、常に優勝争いに加わる強豪校に育て上げた。

２年ぶり５度目の箱根駅伝を果たした２０２０年にゴルフを再開。現在では、オフの日には積極的に練習やラウンドに励んでいる。

今年１月２、３日の第１０２回箱根駅伝で往・復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を果たした。初優勝から１２年で９度の優勝。原監督も９度目の優勝で、大会公式記録に「監督」が明記された１９６４年の第４０回大会以降では、日体大の岡野章監督を抜き、最多となった。

箱根駅伝史に残る快挙を達成した後、２０２６年の初ラウンドを東京・八王子市内のコースで回り、８７（前半４５、後半４２）のベストスコアをマークした。中国電力サラリーマン時代の２００１年にマークした９０の自己ベストを２５年ぶりに３打も更新。数人の関係者が参加した大会で優勝した。

後半１４ホール目の５番パー５（４９７ヤード）では残り約５０ヤードの第４打を５２度のウェッジで直接、カップに放り込み、劇的なバーディーを奪った。

「往路（前半）で良い流れをつくり、復路（後半）で大逆転しました！ 黒田朝日のアルバトロス級の５区区間新記録には及びませんが、ドラマチックなバーディーを取りました」。箱根駅伝では逃げ切り優勝を得意とする青学大の勝ちパターンとは逆のスタイルで、優勝カップを手にして、満面の笑みを見せた。

原監督のゴルフは、接待ゴルフのような緩さはない。ＯＫパットなしの完全ホールアウト。もちろん、ノータッチだ。「５０センチのパットも入らないことがある。だから、面白い」。勝負師らしく、ゴルフを真剣に楽しんでいる。

実に四半世紀ぶりのベストスコア更新は、５８歳のアマチュアゴルファーにとって快挙と言える。ゴルフを真剣に楽しむからこそ、学びや気づきがあるという。「駅伝とゴルフは共通する点が多い。１区間、あるいは１ホールでもブレーキすると、すべてが台無しになる。タイムとスコアは、減らすことは難しいけど、増える時は際限なく増える。そして、流れが大事。マネジメントが重要です」と語る。

原監督にとってゴルフは絶好のリフレッシュであり、同時に本業にも生かしている。（箱根駅伝担当・竹内 達朗）