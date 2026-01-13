歌手で俳優の中島健人（３１）が、Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「ＳとＸ」（２６年配信、草野翔吾監督）で主演を務めることが１２日、分かった。Ｎｅｔｆｌｉｘ作品の主演は、カメラマンの卵を好演した映画「桜のような僕の恋人」（２２年配信）以来となる。

多田基生氏の漫画「ＳとＸ〜セラピスト霜鳥壱人の告白〜」が原作。クリニックにセックスセラピストとして勤務する主人公・霜鳥（中島）が、セックスレスや不倫、性的トラウマなど、多様で切実な“性”に関する悩みを抱える患者に向き合うヒューマン・ラブストーリーだ。

中島はこれまで、映画やドラマなどでドＳな男子高校生や警察官、弁護士を演じてきた。今作では、セックスセラピストという異例の役柄に挑むことに「『アイドル』である自分が、『セックス』をテーマにした作品に取り組む意義について深く考えました」と率直に告白する。

それでも、制作チームから熱烈なオファーを受け「霜鳥が、性に悩む患者の心情に細部まで目を向け優しく相手の気持ちを汲（く）み取る姿は、僕が音楽を創造するプロセスとも、とてもよく似ていると感じました」と共感が出演の決め手となったという。

演じる霜鳥は、患者に誠実に温もりを持って寄り添いながら、自身も人知れず悩みを抱えている役柄。「性を描く作品の尊さを強く感じました。エピソードごとに、誰かが共感できる性の話が描かれていると思います」と手応えをのぞかせている。

〇…草野監督は「霜鳥を中島さんが明晰（めいせき）な思考と鋭い感性で、時にセクシーに、時にコミカルに、そして何より魅力的に演じています」と太鼓判。原作の多田氏も「霜鳥は他者に寄り添う医師でありつつも、本人も傷を抱えています。中島さんがこの複雑なキャラクターをどう表現してくださるのか、いち視聴者としてすごく楽しみにしています」と期待を寄せている。