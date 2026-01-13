働き方評論家で千葉商科大基盤教育機構准教授の常見陽平さん（５１）が、「日本の就活−新卒一括採用は『悪』なのか」（岩波新書・税込み９９０円）を上梓した。何かと批判されるヒール的な制度「新卒一括採用」の合理性について考察した一冊。２０４頁に込めた思いとは。（編集委員・加藤弘士）

■著名人から毎年のように批判

大学生が一斉にリクルートスーツを着て、髪を黒く染め直して臨むのが“日本の就活”の特色。新卒一括採用について語るとき、「気持ち悪い」「時代遅れだ」「廃止しろ」との声が渦巻くのは、日常茶飯事だ。

「就活や受験のことって、みんな語りたがるんです。就活については『つらかった』『うまくいかなかった』『今思えば貴重な機会だった』とか、個人の経験とリンクして、ついつい自分語りを始めるトリガー（引き金）になりがちですから。中でも新卒一括採用は著名な方…政治家、経営者、大学教員などから毎年のように批判が巻き起こって、社会が『そうだ、そうだ！』になっている現実があります」

「でも、毎年これで４０数万人が、大学から社会に間断なく移行できているって、意外に合理的じゃない？と。いいこともいっぱいあるんじゃないかなって。毎年、反論を書き込むのに疲れたから、この本を書いたというのも正直ありますね」

■「やめろ」議論もしぶとく生き残ってきたのが「答え」

就職氷河期に直面した一橋大の学生として、企業の採用担当者として、そして現在、学生の就活支援を行う大学教員として。常見さんが本書で綴る就活の実態は、現場のリアルにあふれている。「印象論」で語られがちな識者の見解に、正面から挑戦状を叩きつける。

「同じ時期に行われ、リクルートスーツを着て…といったやり方が画一的に見えることは『多様性を失っている』と批判されるんですが、実は企業って採用時にめちゃくちゃ個性を重視しているんです。『若い社員がすぐ辞める』『最近の若手は』って言いたがるけど、約４０年にわたって、入社後３年間で辞める若手社員は約３割と変わっていない。むしろ辞める人が多いときは、求人が盛り上がっているとき。社会にとって、必ずしも悪いことではないんです」

「『新卒一括採用があるから学生が勉強しない』とも言われますが、今の大学って出席や単位認定が厳しくて、大学生がこれほど勉強している時代って、ないんじゃないかという見方もできる。それなのに、全てが印象と怨念と、『ぼくのかんがえたさいきょうの大学生活像』で語られてしまっているんです」

常見さんは書く。この３０年、就活には「就職氷河期」「リーマン・ショック」「コロナ禍」と３つの危機があったと。

「その都度、『新卒一括採用なんかやめてしまえ』という議論になったんですが、それでもしぶとく残ってきたというのが『答え』です。プロレスで言えば、カウント２・９から粘りに粘って立ち上がるという、かつての全日本の四天王プロレスのようなイメージ。どんなピンチでも新卒一括採用があるから、厳しい時期でも３０万人を超える大学生がブランクなく社会に旅立てたという言い方もできる。メガバンクや財閥系を中心に、昔は新卒じゃないと入れない会社もあったけど、それが本当に少なくなってきた。現実は、悪いことばかりじゃないんです」

■就活支援がやめられない理由

就職氷河期によって大学側のサポート体制が充実し、コロナ禍によってオンライン使用も進み、遠方からも就活をやりやすくなった。常見さんは自身の経験を踏まえ「大学生の就活支援はやめられない楽しさがある」と記す。それは、なぜ？

「就活を通じて、学生が驚くほど成長したり、“化ける”姿を見てきました。内定した学生から連絡があって、『よかったね』と話したら、『隣で家族みんな号泣しています』と言われたこともあります（笑）。新卒一括採用があるからこそ、仲間同士で励まし合い、刺激を受け、視野を広げられる。失敗できるのも学生の特権ですから。それを糧に、みんなで頑張れる」

「この一冊は就活について、盤面で真っ黒なオセロが端から端までバーッとひっくり返って白くなるような、そんな瞬間の訪れをイメージして書きました。多くの方々に、印象論ではない『就活のいま』をぜひ知っていただければと思いますね」

◆常見 陽平（つねみ・ようへい）１９７４年４月４日、北海道・札幌市出身。５１歳。札幌南、一橋大商学部卒。学生プロレスサークル「一橋大学世界プロレスリング同盟（ＨＷＷＡ）」にも所属。同大大学院社会学研究科修士課程修了。リクルート、バンダイ、コンサルティング会社、フリーランス活動を経て２０１５年４月より千葉商科大国際教養学部専任講師。２０年４月より准教授。いしかわＵＩターン応援団長、評論家、社会格闘家としても活動中。著書に『なぜ、残業はなくならないのか』（祥伝社新書）、『リクルートという幻想』（中公新書ラクレ）、『「できる人」という幻想 ４つの強迫観念を乗り越える』（ＮＨＫ出版新書）、『僕たちはガンダムのジムである』（日本経済新聞出版）、『「意識高い系」という病〜ソーシャル時代にはびこるバカヤロー〜』（ベストセラーズ新書）、『５０代上等！理不尽なことは『週刊少年ジャンプ』から学んだ』（平凡社新書）などがある。