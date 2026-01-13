松井稼頭央スイッチヒッター挑戦の裏に本気で当ててくる東尾監督との“デッドボールよけ”練習　オールスターで古田敦也から4盗塁の伝説

プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！



スイッチヒッターとして初めて「トリプルスリー」を打つなど数々の日本記録を塗り替え、日本人内野手として初めてメジャーの舞台に立ったレジェンド・松井稼頭央が、スーパースターたちの素顔と自らのプレーについて語り尽くす。

【前編からの続き】

東尾監督が一軍に抜てき 盗塁成功率.955伝説

徳光和夫：

当時の西武のショートは、石毛宏典ですか、田辺徳雄ですか？

松井稼頭央：

ショートは田辺さんと奈良原（浩）さんでした。

徳光：

奈良原。こんなうまい選手がいたわけですからね。

[ 奈良原 浩（57）1990年西武ドラフト2位

遊撃手のスペシャリストとして西武など3球団で活躍。卓越した守備は同僚デストラーデも「メジャーで通用する」と評価 ]

松井：

奈良原さんが捕ったと思ったら、もうボール投げてるんですよ。

徳光：

そうですよね。

松井：

当時日本シリーズでも、解説者の方も「和製オジー・スミス」とかって言われてて、実際ノック受けた時なんか、「えー、いつ投げたの？いつそこまでボール（の前）に入っていったの？」みたいな。

徳光：

でも松井さんもそうなるんですから、のちのち。

松井：

後ろで奈良原さんのグラブの出し方とかのマネをしたり。

もうずっと奈良原さんのことを見てました。

徳光：

いい師匠に出会ったってことですかね。

2年目で、トンビさんが来るんですよね。東尾修さんがね、監督でね。

これちょっとあれじゃないですか、変化というか。

[ 東尾 修（75）1968年西鉄（現西武）ドラフト1位

「ケンカ投法」で最多勝2回・通算251勝。与死球数は歴代1位の165。1994年オフに西武の監督に就任し在任7年でリーグ優勝2回 ]

松井：

そうですね、東尾さん来られて、2年目の春に、マウイキャンプだったんですけど、そのキャンプに抜てきしていただいて。

松井：

守備練習してるんですけど、その時、東尾さんが僕のノックを見るんですよ。

捕るとこまでは見るんですよ。でも投げる瞬間、目をそらすんですよ。

たぶん、その投げてる悪送球を見ると起用できなくなるから。

徳光：

へぇ。目をつぶって、そこはもう。じゃあ（試合で使いたいから）見ないようにあえてしていた？

松井：

あれ見ると使えないと思います。

やっぱり送球って大事じゃないですか。

徳光：

そうですよね。一番大切な…。

徳光：

そのマウイキャンプを経て2年目、69試合に出て。

[ 松井稼頭央1995年度（2年目）成績

試合数64 打数204 安打45 本塁打2 打率.221 盗塁21 ]

松井：

最後ですね。後半優勝がなくなってからですね。

徳光：

やっぱり非常に驚きますのが、まだ2年目、19歳ですよね。

ルーキーでありながら盗塁が21個。これもすごいなと思ったんですけど、盗塁死がわずか1回。

これは自分、自信ついたでしょ？

足はいけるなって。盗塁の成功率9割5分5厘ですよ。

[ 21盗塁で盗塁死は1回 成功率.955 ]

松井：

でも野手になって、また速くなりましたね。

ピッチャーをしている高校の時は、やっぱりどうしても中距離・長距離のランニングをするので、足ってやっぱり1回落ちるんですよね。

プロに入って野手になって、短い距離を走るようになって、スピード上がったと思います。

スイッチに挑戦 「左右で人格を変えろ」伝説

徳光：

足が速くなって、足が使えるなと思うことになって、スイッチヒッターをやるわけですか？

松井：

その時のこの69試合出たんですけど、たぶん対左ピッチャーに3割近く打ってたと思うんですよね。

[ 2年目（1995年）の打率 対左投手.290 対右投手.190 ]

徳光：

右バッターボックスで。

松井：

右対右でたぶん2割打ってなかったんですよね。

でも1個戻ると、マウイキャンプで（打撃コーチの）谷沢健一さんに「右振ったら左も振りなさい」と言われるじゃないですか。バランスを取る意味で。

松井：

「左スイング素直でいいな。スイッチやるか？」って言われたんです。

徳光：

谷沢さん、コーチやってた？

松井：

2年目なんですけど。

徳光：

谷沢健一さん。

松井：

でもやっぱり（2年目は）野手、守備・走塁・バッティングとか、やることが多すぎるので、スイッチは封印になったんですよ、一度。「そんな時間はない」と。

松井：

で、（3年目から）土井正博さんがバッティングコーチになったので。

土井さんに、やっぱり右対右では2割打ってないんだったら、「お前の足を生かす意味でもスイッチにもう1回挑戦してみないか？」というお話をいただいて。

練習でマシーンからティーバッティングをして、土井さんがついてくれてティーをして、「マシーン行くぞ」って言われたんですよ。

マシーン行った時に、普通に立つもんと思ってるじゃないですか。

「稼頭央、ここに立て」って言われて。

徳光：

どういうことですか？

松井：

インコースのベースがあるじゃないですか。インサイドにひざがかかるぐらいのところに立たされるんですよ。

徳光：

当たる。ベースはここですか。

松井：

インコースなんですけど、ここに立たされるんですよ。

これが、ひざが割れてしまうと空振りして当たったりするし、自打球に当たるんで、「我慢して、ひざ元を打ちなさい」って言われたんですよ。じゃないと打てないんで。

いきなりそこに立たされたんで。

徳光：

当たったらアウトですもんね。

松井：

当たらないように、必死で打ちました。

右投げなんで、右側のけがって、やっぱり防がないといけないですよね。

なので、まずデッドボールをよける練習から始まるんですよ。

土井さんは特によくやられるんですけど、東尾さんが投げるんですよ。本当に当ててくるんですよ。

徳光：

東尾監督が自ら投げたんですか?

松井：

やっぱりめちゃくちゃ痛いんですよ。

監督笑ってたんで、「監督笑ってる場合じゃないですよ」と。

「でもいいんだおまえ、よける練習なんだから。痛みを感じないとうまくならないんだよ」みたいな。

「まあ確かに」って思いながら。

徳光：

当時のヘッドコーチは須藤豊さん？

松井：

須藤さんですね。

やっぱ須藤さんも1年間言われ続けましたけど、「右打席と左打席の人格を変えなさい」って。

徳光：

えっ、どういうことですか？

松井：

右打席、左打席を一緒にしちゃダメだと。

「右と同じように左も振りなさい」って言われるケースがあるんですけど、もちろん右投げ右打ちは右手が利き手じゃないですか。

右投げ左打ちなんで、こっち利き手じゃないですか。そもそも違うので。

その中で人格をまず変えなさい。右打席は「感覚」。

でも左はやっぱり作った左なんで、こと細かくチェックをしていかないといけないんですよ。

徳光：

すいませんがちょっとですね、このバットを持って、右と左の構えっていうのを見せていただけますかね。

松井：

右も結構変わっていくんですけど、バッティングも。

初め僕、右って、たぶんねこうやって（構えでバットを回しながら）打ってるんですよね。

徳光：

回してたんですか。

そっちはホームラン出そうですね。

松井：

こっちはなんか、感覚でもあまり気にせずに普通に打ってたんですけど。

左はたぶん低くして、こうやって構えてるんですけど、すごく動かしていたと思うんですけど、初めのころは。

似てるんですけど、また違うんですよ。

徳光：

違うんですか。二重人格になるってことですか。

松井：

たぶんそういうのあると思うんですよね。

徳光：

面白い。

松井：

それは本当にそう。

徳光：

面白いね、そういう言い方もね。

松井：

と言われ続けましたね。

徳光：

3年目にはもう50盗塁をされていたと。足の方で大活躍ですよ、これ。

[ 松井稼頭央1996年度（3年目）成績

試合数130 打数473 安打134 本塁打1 打率.283 盗塁50 ]

松井：

そうですね。でもこれは本当にスイッチの1年目なんですよ。

徳光：

ああそうか、3年目はね。

松井：

でもこれ、初めのころって僕全然打てなかったんですよ。

徳光：

左では？

松井：

もちろんはい。

徳光：

でも、2割8分3厘ですよね。

松井：

でも後半からなんですよ。

徳光：

そうか、後半かなり良くなってきたわけですね。

[ 1996年度打率. 283の内訳 前半戦.244 後半戦.333 ]

松井：

後半が僕良くなったと思います。

知名度＆人気が急上昇 「日米野球」と「筋肉番付」伝説

徳光：

3年目の好調の勢いがそのまま、秋の日米野球につながるわけですよね。

松井：

そうなんですよ。

徳光：

覚えてます？4試合。

松井：

僕出たの、18打数10安打。

徳光：

そうなんですよ。

松井：

5盗塁ぐらいしてるんですよね。

徳光：

暴れまくってますね。5割5分6厘。すごいよね。

松井：

第5戦、これ、ペドロ・マルティネスかな。

野茂さんともここで対戦してます、甲子園で。野茂さん、ドジャースで来られてて、キャッチャー、ピアザがいて。

徳光：

あの時ですか。

松井：

当時、（第4戦までショートの）田中幸雄さんが、ヒジか何かで、途中で離脱していないから、「稼頭央行ってくれ」って言われて。

「ありがとうございます」と。（秋季）キャンプ行かなくていいわけじゃないですか。

それが一番うれしいわけですよ。しんどいだけのキャンプ。

徳光：

（全米代表監督の）ベイカーさん、全米の監督が日本で連れていきたい、「アメリカに連れてきたい選手がいるか？」と聞かれたら、松井秀喜と「リトル松井」だって。

松井：

そうなんですよ。ベイカー監督はね、「リトル松井」と言っていただいたんですけど。

このまま「筋肉番付」につながっていくんですよ。

徳光：

このあとですか。なんか、みんながいろんなスポーツに。

スポーツ王決定戦、運動神経、総合的に身体能力が一番誰がいいかって。

[ 筋肉番付シリーズ（TBS系列1995年〜2002年）

プロ選手・アマチュア選手・芸能人を問わず、最強アスリートを決める番組。松井稼頭央は「第3回スポーツマンNo.1 決定戦」で優勝した ]

松井：

これも代わりで出たんですよ。その選手がちょっとひざをけがして出られなくなって。

トレーニングコーチが僕を指名して、代わりに出たんですよ。

今まで野球知らなかった方でも知ってもらえたので。

徳光：

松井さん、かっこいいからね。

松井：

ちょっと3年目って、まだ僕なんかそんなに名前も売れてないですし、その中で日米野球で結果出て、その中で「筋肉番付」で優勝したので、名前は知っていただけましたね、そこで。

名前もインパクトがあるので。

徳光：

「プロ野球ai」っていう雑誌、当時あったじゃないですか。

松井：

なかなか1位になれなかったんですよ。

[ プロ野球ai（1988年〜）

若手選手を中心に取り上げるプロ野球専門誌。「今光っているヒーローたち」という“イケメンランキング”が人気に ]

徳光：

本当ですか？常連のイメージでしたけど。

松井：

なかなか1位になれなくて、「1位じゃないんやったら、僕取材いらないでしょ」みたいな。

1位になかなかなれなかったんですよ。

徳光：

誰が1位だったの?

松井：

（高橋）由伸もいましたしね。

徳光：

気にはしてたんですね。

松井：

すごく気にしてました。

絶対見るんですよ。「今月俺、何位や？」って。

「何やねん、1位ちゃうんか」みたいな。

オールスターで古田敦也から4盗塁伝説

徳光：

なんと言いましても、私は印象的だったのは、オールスターで古田敦也から4盗塁でしたっけ。

これは忘れられませんね。

これはやってやろうと思ったんでしょ？パ・リーグの看板として。

[ 1997年オールスター第1戦

初出場で古田捕手から1試合4盗塁の日本記録を樹立した（二盗2回・三盗2回） ]

松井：

もう行くしかないんで。2盗、3盗って。

またベンチ帰ってきたら、東尾さんが「また走ってこい」って言うんで。

もう「塁出たらもう行く」って思ったんで。

徳光：

なるほど。

松井：

オールスターなので、そこまでクイックで投げないんですよ。

でもなんていうんですか、（その年の）日本シリーズの見出しが「古田さん対松井稼頭央」になるんですよ。

徳光：

そうです。それが見ものでしたから。

松井：

ってなるんで、（日本シリーズでは）全然走れなかったです。

徳光：

走れなかったんですか？

[ 1997年日本シリーズ ヤクルト4勝・西武1勝

松井稼頭央は1盗塁のみ。チームでも3盗塁。古田捕手を中心に西武の「足」を封じたヤクルトが日本一に ]

松井：

けん制もそうなんですけど。

やっぱり走れる機会というのも、そのチャンスというのが本当に徹底マークですよね。

徳光：

「松井をマーク」ですよね。

徳光：

その1997年から3年連続の盗塁王、7年連続で打率3割超え、2度の最多安打。

そして2002年に打率.332、33盗塁、その次がすごいね、36ホームラン。

これで「トリプルスリー」を達成いたしまして。

松井：

僕、ホームラン打てると思ってなかったんで。

徳光：

何がホームラン打てるような?

松井：

いや、でもこれ9本ぐらいから、いっぺん2桁って打ってみたいと思ったんですよ。

僕、中村紀洋さんにも、よくかわいがっていただいてまして、ホームランバッターにバッティングを聞くのが一番いいと思って、もちろん右投げ左打ちってあるんですけど、「ノリさん、ホームラン30本打つにはどうしたらいいですか？」って聞きに行きました。

[ 中村紀洋（52）1991年近鉄ドラフト4位

「いてまえ打線」の主軸として活躍。本塁打王1回・打点王2回。2005年にはメジャー挑戦。日米通算2106安打・404本塁打 ]

徳光：

どういう答えですか？

松井：

そしたら、やっぱりこの「上の手」ですよね。

徳光：

ちょっとすみません。分かんない。

松井：

やっぱり右投げ右打ちはこっちが利き手になるんで、こっち（右手）の使い方ってやっぱり、飛ばすのって、やっぱりこの「上の手」なんですよね。

徳光：

そうなんですか。

松井：

左打ちは、やっぱり感覚がないんで、なかなか左（「上の手」）が使いこなせない。

徳光：

左が？

松井：

どうしても、使ってるんですけど、やっぱりこっちリード、前手リードでいくんですよね。

「上の手」が弱いと、どうしてもボールに負けてしまうんで、「上の手」の使い方っていうのを教えてもらったんですよ。

松井：

僕はパワーでは打てないので、いかにボールにスピンをかけるか。

徳光：

そういうテクニックがあるんだ。

松井：

ボールのちょっと半分より下らへんのところに、うまいことヘッドが入っていけば、ボールの回転でボールを飛ばすことしかできなかったので、その練習も取り入れながら。

徳光：

長打率6割1分7割。

これが僕はびっくりしたんでありますけど。

[ 2002年トリプルスリー達成年の長打率.617

2塁打46、3塁打6、本塁打36、あわせて長打数88本。小鶴誠の85本を52年ぶりに超える日本記録を達成 ]

松井：

88長打、日本記録なんですよ。

徳光：

ホームラン、3塁打、2塁打、含めて88本？

松井：

含めて88本、その長打記録を更新したんですよね。

でもカブレラが、新記録86本の日に55号ホームランを打ったんですよ。

[ カブレラ55号は王貞治の記録に並び当時大きく取り上げられた ]

松井：

僕の記事がこんなに（小さく）なって、僕のこの長打記録っていうのが、あんまり大きく取り上げられなかったんですよ。

だからあんまり知らない方多いと思います。

