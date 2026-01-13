心から認めるライバルと、最高の舞台で真剣勝負ができる。その喜びを体現した一戦となった。「大和証券Mリーグ2025-26」1月12日の第1試合はTEAM雷電・萩原聖人（連盟）がトップを獲得。終盤、一度は明け渡したトップ目を、渾身の逆転ツモで奪い返した。

【映像】熱き戦いに決着！萩原聖人、逆転勝利のツモアガリ

この試合は東家からEX風林火山・勝又健志（連盟）、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、萩原、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）の並びで開始。萩原は東2局、醍醐からリーチで2000点をロン。東4局では白鳥に親満貫をツモられるが、続く東4局1本場、萩原も満貫ツモで応戦した。続く南1局も5200点を醍醐からアガり、トップ目に立った。

南4局、親の白鳥が醍醐から5800点をロン。これで萩原は一時2着目へ後退してしまう。しかし同1本場、萩原に再び反撃のチャンス。赤1枚を抱えたメンツ手は6巡目にイーシャンテンとなり、次巡、1筒と六万のシャンポン待ちでテンパイ。役がないためロンはできないが、ツモれば逆転できる格好となった。

マンズが変化し、四・七万待ちで平和・赤、高目は一盃口のテンパイ。白鳥からの直撃かツモを待ち、萩原はダマテンに構えた。その後、白鳥がリーチを宣言し、状況は一変。どこからでも出アガリ可能な状況となった。さらに勝又が追っかけリーチをかけ、場は三つ巴のめくり合いに発展した。鬼気迫る表情でツモり、危険牌を強打する萩原。決着は12巡目。萩原は力強く七万を引き入れ、ツモ・平和・赤の2700点（＋300点）で逆転を決めた。

このナイスプレーに解説の朝倉康心（最高位戦）は「いや、お見事！」と絶賛。ファンも「これはかっこいい！」「しびれるー！」「やったぜ!ハギー最高」と歓喜のコメントを寄せた。レギュラーシーズンにおける萩原の個人7勝は、リーグ創立初年度の2018-19以来、自身最多タイ記録。

試合後、萩原はまず「あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします」と年明け初トップの挨拶を行った。この日のメンツは各チームを代表する強豪揃い。萩原は「シビれましたよ」と語り、さらに「勝っても負けても楽しかったと思いたい。これはプロの勝負だから、『そんなこと言ってんじゃないよ』っていう人もいるかもしれないけれど、俺はそうやって麻雀を打って来てここにいる」と想いを語った。

最後に萩原は「ここしばらく、チームでトップを取れていなかった。監督が信頼して『連敗ストッパーで行ってくれ』と言ってくれた。それに応えられて本当に良かった」と語り、“RMO”の決めポーズを披露した。プレーでもコメントでもファンを魅了する萩原に、「ほんと頼れる存在だよ、今期は」「これだから人気なんだな」「ハギーはエースだからな！」と多数の称賛の声が寄せられた。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）4万2900点／＋62.9

2着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）3万8300点／＋18.3

3着 EX風林火山・勝又健志（連盟）1万6300点／▲23.7

4着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）2500点／▲57.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

