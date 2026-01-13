¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿SKE48¡¢º¸¤«¤éÊ¡¸¶¿´½Õ¡¢²ÏÂ¼Í¥°¦¡¢ÁÒÅç°É¼Â¡¢ÂçÂ¼°É¡¢úÉ¸¶ÄØ¡¢±À°æ¼ÓºÚ¡Ê¡ÊC¡Ë2025 Zest, Inc.¡¿°áÁõ¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀ¶¿å²°¡Ë

¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤ò·Þ¤¨¤¿12Æü¡¢AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤¬³ÆÃÏ¤Ç¿·Ç¯¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÀ²¤ìÃå»Ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢20ºÐ¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡

SKE48¤ÏÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¡¢HKT48¤ÏÊ¡²¬¡¦½»µÈ¿À¼Ò¡¢STU48¤Ï¹­Åç¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ²¤ì¤ÎÆü¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£11ºÐ¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿SKE48ÁÒÅç°É¼Â¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö¤è¤êÂè°ìÀþ¤ÇSKE48¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÂç¤­¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£HKT48ÀÐ¶¶ñ¥¡Ê20¡Ë¤Ï¶âÈ±¤ËÂçÃÀ¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡Ö¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¼þ¤ê¤ÎÊý¤«¤éÊé¤ï¤ì¤ë½÷À­¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£