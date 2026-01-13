日曜劇場『リブート』第1話・第2話ゲストが解禁
俳優の鈴木亮平が主演、戸田恵梨香が共演する、TBS系日曜劇場『リブート』（18日スタート 毎週日曜 後9：00）の第1話と第2話に、あかせあかりと上谷沙弥がゲスト出演することが明らかになった。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
『リブート』は、妻を失い追い詰められた早瀬陸が、真犯人を見つけ出すために過去と家族を捨て、別人として生き直す“リブート”を決意する物語だ。嘘と真実が複雑に交錯し、日曜劇場史上でも異例のスピード感で展開するエクストリームファミリーサスペンスとして注目を集めている。
第1話に登場するあかせあかりは、コスプレイヤー、歌手、俳優として幅広く活動し、SNS総フォロワー数が250万人を超える存在。演じるのは、行き場のない若者たちが集うNPO法人「しぇるたー」の一員・リッカだ。マチの仲間として、若者たちと家族のように日常を共にしながら生きる人物で、物語の中で重要な居場所の象徴として描かれる。TBS連続ドラマへの出演は、2023年放送の『トリリオンゲーム』以来となる。
あかせは「台本を読んだ時、毎話続きが気になる小説のようなワクワク感があった」と語り、リッカ役については「現代っ子感やずる賢さ、信頼する人への懐っこさを意識して演じた」とコメント。等身大の若者像を通じて、物語にリアリティを与える存在となりそうだ。
第2話には、スターダム所属の女子プロレスラー・上谷沙弥が出演する。昨年は『ラヴィット！』金曜レギュラーとしても活躍し、プロレス界では2025年プロレス大賞MVPを女子レスラーとして初受賞するなど、注目度の高い存在だ。本作が地上波ドラマ初出演となる。
上谷が演じるのは、悪徳弁護士・海江田と近い関係にある謎の女性。詳細な背景は多く語られないものの、物語の要所で登場し、鈴木亮平演じる儀堂や酒向芳演じる海江田と絡む重要な役どころとなる。上谷は「プロレスのリングでは見られない顔が観られるはず」と語り、表情や仕草に注目してほしいと呼びかけている。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
『リブート』は、妻を失い追い詰められた早瀬陸が、真犯人を見つけ出すために過去と家族を捨て、別人として生き直す“リブート”を決意する物語だ。嘘と真実が複雑に交錯し、日曜劇場史上でも異例のスピード感で展開するエクストリームファミリーサスペンスとして注目を集めている。
あかせは「台本を読んだ時、毎話続きが気になる小説のようなワクワク感があった」と語り、リッカ役については「現代っ子感やずる賢さ、信頼する人への懐っこさを意識して演じた」とコメント。等身大の若者像を通じて、物語にリアリティを与える存在となりそうだ。
第2話には、スターダム所属の女子プロレスラー・上谷沙弥が出演する。昨年は『ラヴィット！』金曜レギュラーとしても活躍し、プロレス界では2025年プロレス大賞MVPを女子レスラーとして初受賞するなど、注目度の高い存在だ。本作が地上波ドラマ初出演となる。
上谷が演じるのは、悪徳弁護士・海江田と近い関係にある謎の女性。詳細な背景は多く語られないものの、物語の要所で登場し、鈴木亮平演じる儀堂や酒向芳演じる海江田と絡む重要な役どころとなる。上谷は「プロレスのリングでは見られない顔が観られるはず」と語り、表情や仕草に注目してほしいと呼びかけている。