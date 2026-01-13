4月に小学校に入学する子どもたちに、素敵なプレゼントです。

経済的に厳しいひとり親家庭の就学を援助しようと、新1年生にランドセルが贈られました。

長崎市役所で開かれた贈呈式には、県内の22世帯が参加。

今年4月に新1年生になる子どもたちへ、ランドセルや文房具などが贈られました。

子どもの貧困問題などに取り組むNPO法人「Fineネットワークながさき」が主催し、今回で11回目です。

ランドセルを初めて背負った子どもたちからは、笑顔があふれます。

（子ども）

「遊んだり、勉強したりする」

（子ども）

「楽しかった。(やりたいことは)勉強」

12日の贈呈分を含め、今年は合わせて38世帯にランドセルが贈られます。

（Fineネットワークながさき 山本 倫子 代表理事）

「保護者だけではなく、まわりの人たちが支えていく事も大切じゃないかと思っています。自分たちも何かできないかということがあれば、ご連絡をいただきたい」

「Fineネットワークながさき」によりますと、これまでに497人にランドセルが贈られたということです。