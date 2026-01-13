「新1年生にランドセルをプレゼント」NPO法人がひとり親家庭の就学を援助《長崎》
4月に小学校に入学する子どもたちに、素敵なプレゼントです。
経済的に厳しいひとり親家庭の就学を援助しようと、新1年生にランドセルが贈られました。
長崎市役所で開かれた贈呈式には、県内の22世帯が参加。
今年4月に新1年生になる子どもたちへ、ランドセルや文房具などが贈られました。
子どもの貧困問題などに取り組むNPO法人「Fineネットワークながさき」が主催し、今回で11回目です。
ランドセルを初めて背負った子どもたちからは、笑顔があふれます。
（子ども）
「遊んだり、勉強したりする」
（子ども）
「楽しかった。(やりたいことは)勉強」
12日の贈呈分を含め、今年は合わせて38世帯にランドセルが贈られます。
（Fineネットワークながさき 山本 倫子 代表理事）
「保護者だけではなく、まわりの人たちが支えていく事も大切じゃないかと思っています。自分たちも何かできないかということがあれば、ご連絡をいただきたい」
「Fineネットワークながさき」によりますと、これまでに497人にランドセルが贈られたということです。