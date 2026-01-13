人生は思うようにいかないことばかり。

努力しても報われない日もある。

誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。

それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。

そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが

『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。

あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。

耳を澄ませて読んでほしい。

何をやっても平凡で特徴のない自分？

「特別な才能なんてない」「人に誇れるものがない」

そんなふうに感じてしまうことはありませんか。

何をやっても平凡に思えて、自分には強みがない。

そう思うと、自信を持てず、前に進む力もなくなってしまいます。

わたしも昔、同じように悩んでいました。

仲の良かった後輩は懐っこく、人を巻き込む魅力がありました。

それに比べて自分には何もない。すべてが普通で取り柄がないと感じていました。

でもあるとき、取引先の人に「あなたは話すと安心できる」と言われたのです。

自分では当たり前すぎて気づいていなかったことが、他の人には立派な強みに映っていたのです。

強みとは、必ずしも特別なスキルや目立つ才能を指すわけではありません。

人より少し得意なこと、自然に続けられること。それこそが強みです。

「自分では普通のことでも、誰かが助かっていること」に目を向ければ、強みは意外と身近に隠れているものです。

強みは最初からはっきりわかるものではありません。

挑戦や経験を重ねる中で「これは自分らしい」と思える瞬間に出会う。

だからこそ、探し続けるよりもまず動いてみることが大切です。

その中で、周りの声や小さな気づきがヒントになります。

「自分では気づかない強みは、人から教えてもらうことができる」

そんな視点を持つと、見える世界は変わってきます。

今、自分の強みがわからなくても大丈夫です。

見えていないだけで、あなたはすでに持っています。

大切なのは「ない」と決めつけないこと。

あなたの中に眠る力は、必ず人生のどこかで花開きます。

その日を信じて、一歩ずつ歩き続けてください。

強みとは新しくつくるものではなく

すでにあると気づくもの

※本稿は、『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）より一部を抜粋・」編集したものです。