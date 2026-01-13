【世界史の失敗学】会議室から「反対意見」が消えたら終わり！ イエスマンが組織を潰す理由
ナポレオンの敗因は「情報不足」ではなかった…優秀な人がハマる“確証バイアス”の罠
『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。
ナポレオンの過信に学ぶ、
リーダーが陥りやすい落とし穴
成功者が陥る「万能感」という名の甘い毒
ナポレオンのような偉大な指導者でさえ、成功を重ねるなかで「おごり」や「万能感」にとらわれていきました。
この「自分なら何でもできる」「どんな問題も乗り越えられる」という感覚は、一見するとリーダーに不可欠な自信のようにも見えます。しかし、万能感には重大なリスクがともないます。
そこで、リーダーが成功の延長線上で陥りやすい視点を紹介しましょう。
「私は絶対に正しい」――独善が招く聴覚の喪失
他者の意見に耳を傾けなくなる
「自分は絶対に正しい」という思い込みは、やがて他者の意見を軽視する態度につながります。どれほど有益な進言であっても、自分の判断に反するという理由だけで切り捨ててしまうのです。
諫言を拒絶した先に待つ「組織のブレーキ不全」
ナポレオンも、ロシア遠征を決断する際にこの傾向を強く示しました。警察大臣フーシェは、「スペイン戦線が不安定な今、ロシアと戦うのは危険すぎる」と諫めましたが、ナポレオンはこの忠告に耳を貸しませんでした。
結果として、補給線が続かないなかでのロシア遠征は、ナポレオンの軍事能力に対する信頼を大きく損ねる結果となりました。成功の蓄積が「自分だけが正しい」という錯覚を生み、組織のブレーキ役を遠ざけてしまう――これは現代の組織でも見られる現象です。
成功体験が招く「認知の歪み」
人は成功を重ねるほど、「自分の考えは正しい」という前提で物事を見るようになります。これを「確証バイアス」と呼びます。自分の仮説に合う都合の良いデータばかりを集め、フーシェの忠告のような「不都合な真実」を無意識にノイズとして処理してしまうのです。
ナポレオンの敗因は、情報不足ではなく、「見たいものしか見ない」という情報の偏食にありました。経営者が市場の警告サインを見落とすメカニズムも、全くこれと同じです。
「心理的安全性」の欠如が組織を殺す
異論を封殺するリーダーの下では、部下は「何を言っても無駄だ」と学習し、沈黙を守るようになります。こうして組織からは「心理的安全性」が失われ、現場の危機感やリスク情報は経営層に届かなくなります。
イエスマンだけで構成された会議室は、居心地が良い反面、断崖絶壁に向かってアクセルを踏み続ける暴走車のようなものです。
「悪魔の代弁者」をシステムに組み込む
この罠を避けるための有効な手法として、あえて批判的な意見を言う役割を置く「デビルズ・アドボケート（悪魔の代弁者）」という手法があります。
会議であえて「そのプランが失敗するとしたら、何が原因か？」を議論させる時間を設けるのです。ナポレオンに足りなかったのは、能力ではなく、自分の万能感を疑い、あえて耳の痛い意見を歓迎する「知的謙虚さ（Intellectual Humility）」というシステムでした。
※本稿は『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。