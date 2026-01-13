ドローンで届くたぬきが疲れた現代人を救う。レンタルたぬきがもたらす癒しの日々【書評】
SNS総フォロワー42万人（2025年6月時点）を誇るクリエイター・遊ハちさんによる大人気コメディ『嗚呼、たぬきはもうだめです』（遊ハち/KADOKAWA）が、待望の書籍化。「レンタルたぬき」という不思議なサービスを軸に、人間と“ゆるたぬき”たちのほのぼのとした日常が描かれる。
物語の舞台は、仕事や人間関係に疲れ切った社会。そんな人々のもとに、ドローンで配達されてくるのは、何も事情を知らないマイペースなたぬきたちだ。震えながらも、おいしいものをもらえばムシャムシャ食べて、嬉しそうに笑う。深刻な悩みごとも、彼らののんびりと気ままに生きる姿を見ていると、なんだかどうでもよくなってしまう。
そしてこの世界には、たぬきだけでなく“天真爛漫ドブネズミ”や“いぬ”といった仲間たちも登場する。元気いっぱいのネズミ、マイペースないぬ……。それぞれが独自のテンポで生きており、ページをめくるたびに癒しの輪が広がっていく。どのキャラクターも、ちょっと抜けていて、それでいてどこか優しい存在だ。そんな動物たちの姿には、忙しい現代人が忘れかけた“のんびり生きる力”が詰まっている。
「次にくるマンガ大賞2024」（Webマンガ部門）で書籍化前にもかかわらず17位を獲得した話題作。フルカラー描き下ろしも多数収録され、ゆるくて可愛い、そしてちょっぴり切ない“レンタル日常”が楽しめる一冊だ。
何も考えずに笑いたい夜や、心を休めたい休日にぴったり。読後には、たぬきたちのゆるい言葉がふっと浮かび、「まぁ、いっか」と思えるようになる。今日もどこかで「ああ、おしめぇだ」と呟きながら、彼らは誰かの心を癒している。
文＝ネゴト / すずかん