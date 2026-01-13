OSAJI数量限定♡春の香りUrara〈ウララ〉シリーズ全5種を徹底紹介

健やかで美しい皮膚を保つことを大切にする敏感肌ブランドOSAJIから、春限定の香り「Urara〈ウララ〉」シリーズが数量限定で登場します。季節や環境の変化で揺らぎやすい心身に、そっと寄り添うようなハーバルフローラルの香りが特徴。やわらかな光と花々を感じさせるビジュアルとともに、春の始まりにふさわしいやさしいスキンケアタイムを届けてくれます♡

春の始まりを感じるUraraの香り

Urara〈ウララ〉は、フローラルな花の香りにラベンダーのやさしい癒しと、ローズマリーのフレッシュで清々しい印象を重ねたハーバルフローラル。

花束をやさしく抱きしめたような香り立ちは、日々のケアを静かなときめきに変えてくれます。

透け感のあるピンクのボトルに、落ち着いたブラウンの文字をあしらったデザインは、甘さを抑えた大人の春カラー。ご自宅用はもちろん、春の贈りものにも選びやすい佇まいです。

全5種のラインアップと特徴

オサジディフェンスミストUrara〈ウララ〉

価格：50mL/2,750円

プルラン¹が肌表面に薄いヴェールをつくり、花粉や大気汚染物質の付着を防止。吸着型ヒアルロン酸²と浸透型ヒアルロン酸³を組み合わせ、乾燥や外的刺激から肌を守ります。

整肌成分⁴が角層を整え、メイクの上からも使える軽やかな使用感です。

＊1被膜形成剤＊2ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム(保湿成分)＊3加水分解ヒアルロン酸(保湿成分)＊4タチジャコウソウ花/葉エキス、フサフジウツギ葉エキス

オサジローソープUrara〈ウララ〉

価格：100g/2,640円

2層式の半練り状テクスチャが特徴の洗顔石けん。きめ細かな泡がうるおいを守りながら、すっきりと洗い上げます。ジャム瓶のようなパッケージも人気で、香りは上下どちらの層にもついています。

オサジトリートメントリップジェルUrara〈ウララ〉

価格：10g/1,540円

吸着型ヒアルロン酸¹とスクワラン²を配合し、みずみずしくベタつきにくい使用感。リップ下地や日中ケア、就寝前まで幅広く活躍します。

*1ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム(保湿成分)*2保湿成分

オサジハンドウォッシャーUrara〈ウララ〉

価格：300mL/2,970円

アミノ酸由来の洗浄成分*¹で、うるおいを感じながらやさしく洗えるハンドソープ。淡いピンクのボトルが空間を明るく彩ります。

*1ラウロイルアスパラギン酸Na

オサジハンド&ボディクリームUrara〈ウララ〉

価格：50g/1,870円

吸着型ヒアルロン酸¹と浸透型ヒアルロン酸²を配合し、乾燥しやすい手肌やボディをしっとりケア。花粉や微粒子が付着しにくい状態へ整えます。

*1ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム(保湿成分)*2加水分解ヒアルロン酸(保湿成分)

春限定ノベルティにも注目

Urara〈ウララ〉シリーズを1品以上含む税込3,300円以上購入すると、写真家・大矢真梨子氏の作品をあしらったペーパーバッグを先着でプレゼント。

直営店舗、公式オンラインショップ、一部取扱い店舗が対象で、お一人さま1点まで。なくなり次第終了となるため、早めのチェックがおすすめです。

心と肌にやさしい春を迎えて

OSAJIのUrara〈ウララ〉シリーズは、敏感に傾きがちな春の肌と心に、そっと寄り添う存在。香り、使い心地、デザインのすべてにやさしさが詰まったラインアップは、毎日のケア時間を穏やかなひとときへ導いてくれます。

数量限定だからこそ味わえる特別感とともに、この春だけのときめきを取り入れてみてはいかがでしょうか♡