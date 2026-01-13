総務省統計局が令和7年9月に公開した「統計からみた我が国の高齢者」によると、2040年には総人口に占める65歳以上人口の割合が34.8％になると推計されています。そんななか、「高齢社会である日本においては、介護業界は世界に先駆けた産業を創出するポテンシャルがある」と前向きに語るのは、株式会社EEFULホールディングス 代表取締役の森山穂貴さんです。森山さんは東京大学在学中に株式会社emome（現：株式会社EEFULホールディングス）を設立し、現在は介護事業所向けのSaaS・在宅介護事業所の運営を行っています。今回は、そんな森山さんの著書『未来をつくる介護』から抜粋し、再編集してお届けします。

【書影】介護を知ることは、日本の未来の競争戦略を知ることだ。森山穂貴『未来をつくる介護』

* * * * * * *

意外に悪くない職場――ここが私の居場所

介護現場は、ネガティブなイメージで語られがちです。

実際に私自身もそのように感じていた側面があることを否定することはできません。ですが、大きな変化が生み出されている現代だからこそ、介護現場の職場としての魅力があると信じています。

誰でもない私が、目の前の人の役に立てているんだ

ＡＩによる自動化が進み、改めて「自分には何ができるのだろう」「自分がいることでどんな貢献ができるのだろうか」と一人一人が同じ動きをするだけでは許されず、個性を出すことが求められ、「自分がわからなくなった」そんな悩みを抱いている人は増えています。

かくいう私自身もそうでした。

東大生として満を持して「起業」し、待っていたのは「アイデンティティの迷走」でした。自分のやりたいことが何かわからない、自分が誰の役に立てるのかもわからない、そんな中で支えてくれたのが介護の現場です。

介護現場は、スタッフと顧客の「ケアする」「ケアされる」という一元的な関係を超えて、ともに支え合っているとも言えると思います。

私自身が高齢者の方々に会いに行けば、涙を流して「今日はよく来てくれたね」と喜んでくれます。自分の孫と勘違いをしているのかもしれません。ただ、間違いなく言えることは、利用者・入居者たるお客様からすれば、現役世代の私たちは「存在だけですでに価値がある」のです。

自分が何者かもわからない、どんな貢献がこの先できるのかわからない、そんな不安を抱いている人にとって、間違いなくその場にいることによって、喜んでくれる人がいる、そのような暖かさを持つ場所です。だから、私は立ち直ることができました。

自分がいることで、こんなに笑顔になってくれる人がいるならば、その期待に応えたい。その一心で、事業に邁進することができました。

現代は「誰にでもできること」よりも「あなたにしかできないこと」が求められる時代です。それが強くなるたびに、誰のために存在している自分なのかを問われます。

その問いに答えをくれる環境の一つが介護現場であると思っています。

「要介護」の実際

そもそも「介護」と聞くと、皆さんはどんな場面を思い浮かべるでしょうか。

多くの人は、寝たきりの高齢者に寄り添い、おむつ交換や入浴介助をする光景を想像するのではないでしょうか。確かにそれは介護の一部であり、欠かすことのできない支援です。しかし現場に立つとすぐに気づきます。それは介護全体の一部分であり、すべてではないということです。

介護には「要支援１」から「要介護５」まで段階があります。

要支援１の方は、まだ生活の多くを自分でこなせますが、買い物や掃除など日常生活の一部に少し手助けが必要です。

要支援２になるとサポートの頻度はやや増えますが、趣味や散歩を楽しむなど元気に過ごせる方が多くいます。

要介護１から３では、食事や入浴、排泄といった基本的な動作に部分的な介助が必要になります。とはいえ、この段階でも外出や趣味活動に参加できる方は少なくありません。

そして要介護４、５になると、寝たきりや認知症の進行などで日常生活全般の全面的な支援が求められます。こうして見ると、介護度によって必要な支援はまったく異なり、「介護を受けている人＝みな寝たきり」というイメージは誤りであることがわかります。

実際、私自身もベンチャーキャピタルなどの投資家と話す機会があるのですが、そのときによく驚かれることがあります。

「介護を受けている人で元気な人なんているの？」と、半ば本気で尋ねられるのです。社会の多くの人々にとって、介護を受ける高齢者はベッドに横たわり、力なく支えられる姿を想像するのでしょう。

しかし現場に立つと、そのイメージは一変します。笑顔で外出を楽しみ、自分の足でしっかり歩き、家族や職員と冗談を交わす高齢者の方も数多くいるのです。そのギャップこそ、私が伝えたい介護のリアルです。

外出や旅行に行くこともできる

たとえば、外出や旅行に行くこともできます。

ある日、施設が企画した日帰り旅行に同行し、利用者の方々と近くの温泉地を訪れました。バスに乗り込むと、普段はほとんど言葉を発しない方が窓の外を指差しながら「昔は家族とよく旅行に行ったんだ」と話し始めました。その声には懐かしさだけでなく、生き生きとした力強さがありました。

「介護を受けている人もツアーに行けるのか」と思われるかもしれません。しかし実際には、要介護度があっても外出できる人は多く、行ってみると皆さんが感激されるのです。

たとえば２０２５年には、大阪・関西万博に高齢者の方々と一緒に行きました。万博のシンボルである大屋根リングを、休憩をはさみながらもしっかりと半周歩かれていた方もたくさんいて、その姿は職員にとっても大きな驚きと感動でした。高齢になっても「まだ歩ける」「まだ外に出られる」という実感を持つことができ、その体験はご本人にとっても大きな誇りになったのです。

「長生きしているのは、今日のためなんだ」という言葉を発された方がいました。私たちは普段「今日のために生きている」と思えるでしょうか。何のために生きているのでしょうか。ここには、今日という１日をまた「生きていてよかった」と噛み締めて過ごす日々があります。

旅館で昼食を囲むときには、普段は見せない柔らかな笑顔が広がり、職員も利用者も一緒に笑い合いました。豪華な観光名所に行ったわけではありません。ただ一緒に外の空気を吸い、食事を味わっただけです。それでも、その時間は「人生を再び旅する時間」になり、介護の仕事は身体を支えることにとどまらず、人生に再び彩りを添えることでもあるのだと深く感じました。

介護とは「ウェルビーイング」の仕事である

同じように、外食の支援も印象に残っています。

普段は嚥下の問題から食事量が少なく、施設の食事も半分しか召し上がらない方がいました。ところが、皆でお寿司屋へ出かけた日、その方は目の前に寿司が並ぶと表情を輝かせ、「やっぱりお店で食べるのは違う」と声を弾ませました。箸を動かす手が止まらず、普段では考えられないほどしっかりと食べきったのです。

食べ終えたあと「今日は全部食べられたよ」と誇らしげに話す姿を見て、胸が熱くなりました。食事は単なる栄養摂取ではなく、人にとって楽しみであり、文化であり、誇りなのです。介護とは、そうした「生きる喜び」を取り戻す営みでもあるのだと改めて思いました。

介護とは、「ウェルビーイング」の仕事であることがわかります。ただ身体的に健康であれば良いということではありません。精神的にも、活力をもたらし続けること、この側面が忘れられることが多いですが、治療を優先する病院とは違う、こうした側面が大きいのです。

介護の誇りを実感する瞬間

日常の食事介助の中にも、小さな成功が積み重なる瞬間が数多くあります。

食欲が落ちていた方に「一緒に食べましょう」と声をかけ、ゆっくり一口ずつ進めていく。最初は渋っていた方が、少しずつ箸を動かし、最後には「今日は食べられた」と笑顔を見せてくださる。



（写真提供：Photo AC）

その小さな達成感は翌日への自信につながり、次第に「また頑張って食べてみよう」という意欲を生みます。その姿をそばで見守るとき、介護は「できないことを補う仕事」ではなく、「できることを引き出す仕事」なのだと強く実感します。

リハビリの場面も忘れられません。車椅子で生活していた方が、理学療法士の支援を受けながら毎日立ち上がる練習をしていました。

最初はほんの数秒立つのがやっとで、数歩進むことなど夢のように思われました。それでも諦めずに挑戦を続け、ある日ついに杖を持って数歩歩くことができました。その瞬間、ご本人の目から大粒の涙がこぼれ、「まだ自分は歩けるんだ」と声を震わせました。周囲にいた職員や利用者から自然と拍手が湧き起こり、その場は祝福の空気に包まれました。

ほんの数歩に過ぎないかもしれません。しかしその一歩は、その人にとって人生を再び前へと進める大きな一歩だったのです。その場に立ち会えたことは、私にとって介護の誇りを実感する瞬間でした。

静かな空間が一瞬で笑いに包まれた

施設の日常には、笑い声が響く時間も少なくありません。

あるとき、椅子に座ったままできるゲーム大会を開きました。普段は無口な方が、そのときは声を上げて大笑いし、他の利用者や職員もつられて笑いました。静かな空間が一瞬で笑いに包まれ、そこにいる全員が心を通わせる瞬間がありました。

その方は後日、「あんなに笑ったのは何年ぶりだろう」と語ってくださいました。介護の現場は決して「暗くてつらい場所」ではなく、笑いに満ちた日常の場でもあるのです。笑うことが心身に与える効果は科学的にも証明されていますが、それ以上に「誰かと一緒に笑った」という経験自体が、人の生きる力を支えるのだと実感しました。

さらに忘れられないのは、家族からの言葉です。

ある利用者の娘さんが私に「母がここで笑って過ごしていると聞きました。本当にありがとうございます」と声をかけてくださいました。その瞬間、胸の奥に熱いものが込み上げました。介護は本人だけでなく、その家族の人生にも深く関わっています。

ご家族が安心できること、介護を託せることで罪悪感から解放されること、それによって家庭全体が落ち着きを取り戻すこと――それもまた介護の大切な成果です。

こうして振り返ると、介護現場は「身体介助ばかり」というイメージからはかけ離れていることがわかります。確かに大変な場面はあります。夜勤が続くと体力的に疲れることもあり、思うように業務が進まず悩む日もあります。しかしその一方で、人の暮らしをともにし、笑いや喜びを分かち合い、人生の一部に寄り添える瞬間が数え切れないほどあるのです。

※本稿は、『未来をつくる介護』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。