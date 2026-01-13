優れたランニングコストを発揮する電動モデル

株式会社バブルが販売する電動トライク「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」が、市場から高い関心を集めています。

この車両はフロントガラスとルーフを備えており、近距離移動や地域内での利用において優れた利便性を発揮します。

VIVEL TRIKEの際立った特徴は、そのパッケージングにあります。ボディサイズは全長2250mm×全幅1020mm×全高1620-1650mmと、軽自動車よりもはるかにコンパクトです。

しかしながら、最大3名まで乗車可能な広い後部座席と、荷物を収納するためのトランクを確保しており、優れた小回りの良さと実用性を両立させています。

パワートレインには、モデルに応じて1500Wまたは2000Wのモーターが搭載され、最高時速50kmを発揮します。航続距離も50kmから120kmと実用的な範囲をカバーしており、ユーザーの用途に合わせて選択することが可能です。

走行性能の面では、高剛性の車体構造と3輪ならではの高い安定性により、舗装路はもちろん、多少の悪路でも快適な走りを提供します。また、安全面への配慮として、ブレーキシステムには4輪車と同等の高い制動力を発揮するディスク式が採用されています。

このクルマの大きな魅力の一つが、その驚異的な経済性です。100km走行あたりの電気代はわずか150円程度と非常に安価で、自宅で充電が可能なため、ガソリン車と比較して非常に高いコストパフォーマンスを実現します。

公道走行には普通自動車免許が必要ですが、車検やヘルメットの装着義務がない点（メーカーはヘルメット着用を推奨）は、維持費を抑えて気軽に日常の足として利用したいユーザーにとって見逃せないポイントです。

実用性を高める装備も充実しています。全モデルに標準で付属するレインカバー「雨除けサイドカバー」は、マジックテープで簡単に着脱でき、ジッパー付きで車内へのアクセスも容易です。

さらに、純正オプションとして、車体ルーフ上に設置することで大きな荷物の運搬を可能にする「ルーフキャリア」が設定されており、VIVEL TRIKEの用途を大きく広げます。このほかにも、前後同時録画が可能な「ドライブレコーダー」や、無線・急速充電に対応した「充電機能付きスマホホルダー」なども用意され、利便性の追求にも余念がありません。

車両価格（消費税込）は63万円から84万円に設定されており、2025年の伊勢原市のふるさと納税返礼品としても採用されていました。