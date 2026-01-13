Áá¤¯¤â¡ÖÇîÂ¿¤Î¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¡×¿ÀÂ¼³Ø±à½éV¤ØÆ³¤¤¤¿162¥»¥ó¥Á¤Î¾®¤µ¤Ê»ÊÎáÅã¡¡¹â¹»ÆüËÜ°ì¤«¤éJ1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à3¡½0¼¯Åç³Ø±à¡Ê12Æü¡¢Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢¿ÈÄ¹162¥»¥ó¥Á¤Î¾®¤µ¤Ê»ÊÎáÅã¤ÏÎ¾¼ê¤ò¹â¤¯ÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Ç¡¢ÃæÈ×¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿MFÊ¡ÅçÏÂµ£¡Ê3Ç¯¡Ë¡£¡Ö²Æ¡ÊÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡ËÅß2´§¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇºÇ¹â¡×¤È¾Ð´é¤òµ±¤«¤»¤¿18ºÐ¤ÏJ1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ËÆþ¤ê¡¢¥×¥í¤Ç¤âÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡162¥»¥ó¥Á¤Ï·è¾¡¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿Î¾¹»¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¡£Ê¡Åç¤ÏÂÎ³Ê¤ÎÉÔÍø¤òÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤È»ëÌî¤Î¹¤µ¤òËá¤¯¤³¤È¤ÇÊä¤¤¡¢¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î14¤òÇØÉé¤Ã¤Æ5»î¹ç·×18ÆÀÅÀ¤Î¹¶·â¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤âÊ£¿ô¤ÎÁê¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤âÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤äÄ¹Ã»¤ÎÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç6Ëü¿ÍÄ¶¤Î´Ñ½°¤òÌ¥Î»¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¥×¥í¤Ç¤âÁ´Á³ÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Î¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¼Ô¤ÎÉã¡¦·òÂç¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤È·»¡¦¹¯Ìï¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÊª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ê¤É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£4ºÐ¤ÇÃÏ¸µ¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Îý½¬¤È¤ÏÊÌ¤Ë·òÂç¤µ¤ó¤ä¹¯Ìï¤µ¤ó¤È1ÆüºÇÄ¹3»þ´Ö¤Ï¸ø±à¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤¿¡£3³ØÇ¯¾å¤Î·»¤Ë1ÂÐ1¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÂÎ³Êº¹¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¡¼¥×ÎÏ¤ò°é¤ó¤À¡£
¡¡·òÂç¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÎ¾Â¤ÇÀµ³Î¤Ê¥¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢Íø¤Â¤ÈµÕ¤Îº¸Â¤ÎÎý½¬¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¼ó¤ò¿¶¤ì¡×¡½¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï1¿Í¤Ç¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë´é¤ò¾å¤²¤Æ¼þ¤ê¤ò¸«¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÌ£Êý¤äÁê¼ê¤Î°ÌÃÖ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡Æ´¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿»á¡Ê41¡Ë¤À¡£171¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¤¤»ëÌî¤ÈÀµ³Î¤Êµ»½Ñ¤ò¶î»È¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢2010Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë·è¾¡¤Ç¤Ï·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£Ê¡ÅçÁª¼ê¤Ï¡Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥Ñ¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢1¿Í¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¡×¤È¥×¥ì¡¼Æ°²è¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â¡ÖÇîÂ¿¤Î¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀèÇÚÊý¤«¤é³Ø¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ±¤¯Ì¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¥Û¡¼¥×¤Ï´¿´î¤Ë¿»¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤¬24Æü¤Þ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ëµÜºê»ÔÆâ¤Ç¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë