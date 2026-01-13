「完璧な相手ですね。さすが日本一」「国立に戻りたい」６万人の前で好守連発！タイ人GKの熱い想い。母国と比べ「全然違う」のは？【選手権決勝】
［高校選手権・決勝］鹿島学園（茨城）０−３ 神村学園（鹿児島）／１月12日／MUFGスタジアム（国立競技場）
６万人が詰めかけた大舞台で、タイ人守護神が強烈なインパクトを放った。鹿島学園のプムラピー・スリブンヤコである。３失点して優勝を逃したものの、見事にPKをストップするなど好守を連発。聖地・国立を幾度となく沸かせた。
その名を日本中に轟かせたスリブンヤコは試合後、流暢な日本語で取材に対応。プロ内定者３選手を擁し、インターハイとの２冠を達成した神村学園を称え、こう語った。
「神村さんは夏も日本一を獲って、強い、速い、上手い。完璧な相手ですね。さすが日本一です」
スタンドの最上段までびっしり埋まった、中々味わえない雰囲気に感銘を受けたようだ。タイのサッカーとの違いを尋ねると、次のような答えが返ってきた。
「やっぱり人が多いですね。スピードがあるし、強いし、速いし、Jリーグへの内定者もいるし。それは全然違いますね」
現在２年生。最終学年を前に「ここから一生懸命やって、国立に戻りたい」と誓った。世代別タイ代表に名を連ねる俊英が、日本一への挑戦を再び始める。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
６万人が詰めかけた大舞台で、タイ人守護神が強烈なインパクトを放った。鹿島学園のプムラピー・スリブンヤコである。３失点して優勝を逃したものの、見事にPKをストップするなど好守を連発。聖地・国立を幾度となく沸かせた。
その名を日本中に轟かせたスリブンヤコは試合後、流暢な日本語で取材に対応。プロ内定者３選手を擁し、インターハイとの２冠を達成した神村学園を称え、こう語った。
スタンドの最上段までびっしり埋まった、中々味わえない雰囲気に感銘を受けたようだ。タイのサッカーとの違いを尋ねると、次のような答えが返ってきた。
「やっぱり人が多いですね。スピードがあるし、強いし、速いし、Jリーグへの内定者もいるし。それは全然違いますね」
現在２年生。最終学年を前に「ここから一生懸命やって、国立に戻りたい」と誓った。世代別タイ代表に名を連ねる俊英が、日本一への挑戦を再び始める。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！