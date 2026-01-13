茨城旋風を止めたのは“薩摩魂”――史上６校目の快挙を達成した神村学園の合言葉は「強い鹿児島を取り戻す」【選手権決勝】
［高校選手権・決勝］神村学園（鹿児島）３−０ 鹿島学園（茨城）／１月12日／MUFGスタジアム（国立競技場）
鹿島アントラーズがJ１制覇、水戸ホーリーホックがJ２制覇、筑波大が関東大学リーグ、インカレの２冠、鹿島ユースが日本クラブユース選手権、Jリーグユース選手権、高円宮杯プレミアリーグの３冠。ただ、鹿島学園は――。吹き荒れる茨城旋風を止めたのは“薩摩魂”だ。
鹿児島実や鹿児島城西、神村学園など強豪が鎬を削り、高校サッカーが盛んな地で知られる鹿児島だが、近年は思うように成績を残せず。県勢は2004年の鹿児島実を最後に、選手権制覇から遠ざかり、もどかしい状況が続くなか、神村学園のチーム内で自然と生まれた合言葉が「強い鹿児島を取り戻す」だった。
実際、キャプテンの中野陽斗（３年／J２いわき加入）は準々決勝の日大藤沢戦後に、熱い想いをこう明かしていた。
「鹿児島県民の一員として、鹿児島のサッカーが強いと嬉しい。自分たちが全国の２冠を達成できたら、鹿児島がより一層強くなったと思うので、そこは鹿児島県民の思いも背負って次の一戦を頑張りたい」
その宣言通り、見事に選手権制覇ならびに、史上６校目のインターハイとの２冠を達成。神村学園が強い鹿児島を取り戻してみせた。今大会の全試合にフル出場し、優勝に大きく貢献した中野は喜びを噛みしめ、改めて次のように語った。
「自分が小学生の時は選手権を見ていても、鹿児島県は２回戦や３回戦で負けることが多かった。そういったなかで段々、神村学園だけでなくて、城西さんや鹿実さんが力をつけることによって、自分たちもここまでレベルが上がってるし、鹿児島県全体が強くなってることにも繋がっている。こうやって自分たちが結果を残すことで、他の学校にも良い刺激になるし、もっともっとお互い高め合えるのかなと思う」
神村学園の夏冬連覇は、鹿児島の逆襲の合図だ。ここから鹿児島旋風を巻き起こせるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
