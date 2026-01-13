ウエストランド井口、“初愛車”購入へ SNS反響「センスいい」「めっちゃかわいいーー」「MINI似合ってる！続報楽しみ」
お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“愛車”購入に向け、ディーラーを訪れる様子を公開した。
【動画】驚くほどサイズ感ピッタリ…ウエストランド井口、“初愛車”購入へ
動画冒頭、井口は東京・杉並を歩きながら「2026年になったということで、 生活を変えていこうっていう」と切り出し「どんどん芸能人化していくという…。その変化の究極、車を買う！」と宣言。この動画が「『井口、車を買う』の第1弾」であると話した。
今日は杉並（荻窪）のMINIに車を見に行くと言い、ディーラーを訪問。今まで車に乗っておらず、実家で少し乗っていたくらいだという井口。MINI以外の候補は考えておらず「かわいいし、いいかな」「（ディーラーが）近所の荻窪にあったんで」と理由を明かしつつ。代表モデルである『ミニクーパー』をはじめ、さまざまなモデルの説明を受けた。
その後、店舗に会った展示車に試乗。運転席に座ってみると、スタッフから「サイズ感いいですよ」との声が。「僕に合ってる？」と井口が聞くと、「はい、やっぱり小さ目の方が（いい）」「サイズ感はピッタリ」と太鼓判を押した。
その後、色のシミュレーションなどを行い、この日は帰宅。「車に詳しい人からしたらイライラするかもしんないけど、冷やかしじゃないから、買おうとしてるからね」と弁明した。そして「進捗があったら、このチャンネルでまた…」「ちょっとまあ、続報を待ってください。優しいコメント書いてくれよ」と続編をにおわせた。
この動画に「芸人さんってなぜかゴツイ車が好きなイメージだから可愛いの良い」「MINI似合ってる！続報楽しみです」「井口さんがMINI乗ってるの、かわいくて似合うと思います！」「ミニ選ぶとこセンスいい」「MINIに乗ってる井口さんめっちゃかわいいーー」などの声が寄せられている。
