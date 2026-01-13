◆全国高校サッカー選手権 決勝 神村学園（鹿児島）３―０鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）

大会史上最多の６万１４２人を集めて決勝が行われ、神村学園（鹿児島）が悲願の初優勝を達成した。前半、ＦＷ日高元（３年）が得点ランキングで単独トップとなる今大会７点目を決めて先制し、鹿島学園（茨城）を３―０で下した。鹿児島県勢では２１大会ぶりの頂点で、昨夏の全国高校総体との２冠は史上６校目となった。“鹿実魂”を引き継ぎ、強い鹿児島を取り戻した。

ＤＦ中野は優勝が決まった瞬間、ようやく重圧から解放された。３年間の集大成を終え「２冠を成し遂げて、いろいろな人に恩返しができた」とかみしめた。

昨年、自身のサッカー人生に関わる２人を立て続けに亡くした。一人は母・藍さん（４２）のいとこで、サッカーを始めるきっかけとなった「身近なお兄ちゃん」の従伯父。５月下旬からのＵ―１８日本代表のスイス遠征中に急死し、帰国後の車中で伝えられた。もう一人は小学校時代のコーチ。亡くなる２日前に試合会場で会い激励を受けたが、急性の病気で帰らぬ人となった。相次ぐ訃報（ふほう）を受け、「自分が頑張る姿を見せて恩返ししないといけない」と強い使命感が芽生えた。

今大会、中野はキックオフ直前に顔の前に両手を合わせ、空を見上げる動作をルーチンにしている。「感謝の気持ちを忘れないためにもずっと続けたい。頑張る姿をこれからも見てほしい」。高校卒業後はＪ２いわきに入団。プロでも感謝を胸に羽ばたく。（浅岡 諒祐）