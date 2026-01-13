米１０年債利回りは上昇 ＦＲＢの独立性への懸念が高まる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは上昇 ＦＲＢの独立性への懸念が高まる＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）

米2年債 3.541（+0.009）

米10年債 4.187（+0.022）

米30年債 4.837（+0.024）

期待インフレ率 2.298（+0.016）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。途中伸び悩む場面が見られたもののプラス圏での推移を維持した。米司法省がＦＲＢ本部の改修工事を巡る昨年６月のパウエル議長の議会証言に関連して、刑事訴追の可能性を示唆する大陪審の召喚状を送付していたことが明らかとなった。



トランプ政権によるＦＲＢへの圧力は続いており、中央銀行の独立性への懸念が高まっていたが、ＦＲＢが追加利下げを後退させるのではとの見方や、市場の不安定化への懸念から債券が売られ、利回りは上昇との指摘も出ていた。



本日は３年債と１０年債の入札が実施されたが、反応は限定的となった。



２－１０年債の利回り格差は+６４（前営業日：+６３）。



＊米３年債入札結果

最高落札利回り 3.609％（WI：3.610％）

応札倍率 2.65倍（前回：2.64倍）



＊米１０年債入札結果

最高落札利回り 4.173％（WI：4.180％）

応札倍率 2.55倍（前回：2.55倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

