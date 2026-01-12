ロベール・ドアノーの写真展が開催、フランスの国民的フォトグラファー

ベイクルーズが、フランスのフォトグラファー ロベール・ドアノー（Robert Doisneau）の写真展を同社が運営する「art cruise gallery by Baycrew’s」で開催する。会期は1月30日から4月12日まで。

ドアノーは、「イメージの釣り人」とも評される類まれな洞察力で、日常の小さなドラマを捉えて独自の世界を生み出し、写真史上に大きな足跡を残したフランスの国民的フォトグラファー。今回の展覧会では、ドアノーの遺族が創設したアトリエ・ロベルト・ドアノーの全面協力のもと、その代名詞とも言えるパリを舞台にした作品だけでなく、フォトグラファーとしての原点であるパリ郊外や時代を彩った芸術家たちの肖像、子どもたちなど、アトリエが所蔵するモダンプリントから精選した約40点を展示する。

■Robert Doisneau

会期：2026年1月30日（金）〜4月12日（日）

営業時間：11:00〜20:00（最終入場19:30）

会場：art cruise gallery by Baycrew’s

所在地：東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズ ステーションタワ ー3F SELECT by BAYCREW’S 内

