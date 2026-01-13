本日1月13日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「今年厄年の有名人」。本厄が3人いるKEY TO LITから岩粼大昇、パリ五輪スケートボード金メダリストで今年前厄の吉沢恋選手、ダンス世界大会8年連続優勝を達成し、今年大厄のKENZO（DA PUMP）らが登場する。

オープニングでは、今年前厄の後上翔太（純烈）が昨年元AKB48・横山由依と結婚し、純烈全員が既婚者になったことで、明石家さんまから「ファンの人たちはロスにならないの？」と聞かれ、"経験談を踏まえた"温かい内容のファンレターが届くと明かす。

トークテーマ「新年早々心配している事」では、アニメ主題歌「残酷な天使のテーゼ」などで知られる高橋洋子が、前厄の昨年、ライブでトラブル続きだったため、本厄を迎え「もう怖くて！」と戦々恐々。そこで、さんまが元AKB48の島崎遥香に「そういうことあった？」と尋ねると、島崎からまさかの一言が飛び出しスタジオ中が大爆笑。高橋、後上、KENZOらミュージシャンたちは立ち上がって慌てふためいてしまう。

2028年のロス五輪で2連覇を狙う吉沢は「ずっとトップでい続けるのが大変」と王者ならではの悩みを吐露。すると、島崎がアイドル時代に密かに努力していたこと、還暦を迎えた太田光（爆笑問題）が今後の漫才について真剣に語る。さんまは、競技生活に不安を抱える吉沢選手のある心境をズバリと指摘。吉沢選手はその言葉に「確かに！」と感銘を受ける。また、島崎が最近体験した「“恐怖”の人生初プロポーズ」エピソードにはスタジオ中が騒然。島崎が名前も知らない男性から突然受けたプロポーズの内容とは…。

テーマ「この人、私の疫病神かも…と感じた事」では、岩粼が、メンバーの井上瑞稀と中村嶺亜を疫病神扱い。2人から「“胸キュン”をムチャブリされる」と不満を訴える岩粼にさんまは「いや、アイドルやから！」とビックリ。岩粼は「胸キュンさせることが商売じゃない」と自身のアイドル論を熱く語ると、太田は、木村拓哉を引き合いに出し「俺が木村の大ファンだって知ってるから」と、偶然会った木村にされた“胸キュン”行為に大興奮。そんな“別格”な木村の存在を岩粼はある言葉で例えるも、慌てて土下座する事態に!?

太田は相方の田中裕二（爆笑問題）について「疫病神」と怒り心頭。昨年、コンビ揃って大河ドラマに出演したことが話題になったが、実は、そもそも出演する事になったのは主演・横浜流星と太田のやりとりがきっかけだったと太田は説明。田中は太田の出演に便乗したうえ、撮影現場で調子のいい行動をとったことに太田の怒りが収まらない！

そのほか、田中が「妻（山口もえ）や娘から怒られる」という食事の仕方や、後上が「まったく覚えていない」という寝た後の無意識行動、千葉出身のギャル・れつが自身にとっての疫病神に体を張って対抗した武勇伝なども。さらに、あのゲストからサプライズでまさかの結婚発表が！ぜひお見逃しなく。

＜出演者＞

司会：明石家さんま

ゲスト：岩粼大昇（KEY TO LIT）、KENZO（DA PUMP）、後上翔太（純烈）、島崎遥香、高橋洋子、爆笑問題、前野朋哉、村上（マヂカルラブリー）、餅田コシヒカリ、吉沢恋、吉住、れつ（50音順）