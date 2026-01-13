本日1月13日（火）よる10時 日本テレビ系にて放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。

レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。今回はスタジオゲストに郄地優吾（SixTONES）、滝沢カレン、千秋、YOUを迎えておくる。

■モチはどこまで伸びるのか？目標は2026cmだが…

「モチはどこまで伸びるのか？」という疑問を、昨年のM‐1で準決勝に進出した、ひつじねいりが検証する。2人が立てた目標は2026年にあやかって2026cm。2026cm＝約20ｍはビル7階に相当するというとんでもない長さだが…。

まず市販の切りモチを焼いて伸ばしてみると10cmという結果で、目標まではほど遠い。ひつじねいりは、より長く伸びるモチにするための情報を各方面から集め、モチ作りに取り組む。その情報を元に、使う材料とその配合を工夫して最強のモチが誕生！

そして迎えた検証当日。最強のモチを限界まで伸ばせるよう、高所作業車を用意。さらに、大量に作ったモチをムダにしないよう、大食いタレント・もえのあずきに余ったモチを食べてもらうことに。準備万端で検証がスタート！ひつじねいり・松村祥維が高所作業車に乗り、モチを伸ばしていくが…。はたして検証の結果は⁉

■謎に満ちた昭和のホットケーキ 令和によみがえらせることはできるのか？

番組のさらなる飛躍を目指し、新企画が登場。今回は、大阪にある喫茶店のマスターのお悩み解決に協力する。

マスターが喫茶店を開くためにレトロな物件を借りたところ、その庭で缶に入った古い喫茶店メニューのレシピを発見。その中にあったホットケーキのレシピに書かれていた材料と分量で作ってみたものの、ホットケーキはふくらまずうまくできなかった。マスターはこのレシピのホットケーキを再現したいのだが、レシピには作り方がなく、どうしていいか分からないという。

番組スタッフは調査を開始。しかし、レシピを書いた人物につながりそうなキーワードをネット検索してもまったくヒットせず、フードコーディネーターは「このレシピの材料と分量でホットケーキをふくらませるのは厳しい」と断言。調査が難航も、思いがけない展開が待っていた！謎に満ちた昭和のホットケーキを、令和によみがえらせることはできるのか⁉

スタジオでは、ゲストの郄地、滝沢、千秋、YOUが室町時代のなぞなぞにチャレンジ！室町時代に日本最古のなぞなぞ本があったとされ、この本には言葉遊びを使った現代でも通用するなぞなぞが多く書かれている。室町時代のなぞなぞはいずれも難問ばかり。中でも、SixTONESとして「高校生クイズ」パーソナリティ経験者の郄地に期待がかかり…。約500年の時を超えたなぞなぞに、ゲスト陣が珍回答連発⁉

■番組概要

放送日時：2026年1月13日（火）22時00分〜23時00分

出演者：

＜レギュラー＞

せいや（霜降り明星）・藤井貴彦・ヒコロヒー

＜ゲスト＞

郄地優吾（SixTONES）、滝沢カレン、千秋、YOU

